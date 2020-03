Piata se muta online: Micii producatori iti trimit acasa verdeturi, tu platesti cu cardul sau Revolut

3 legaturi ceapa - 6 lei

1 legatura usturoi verde - 3 lei

2 salate - 10 lei

2 legaturi ridichi - 6 lei

2 kg morcovi- 10 lei

2 kg mere- 10 lei

1 kg sfecla rosie - 5 lei/kg

1 leg pastarnac - 3 lei/legatura sau bucata

1 leg patrunjel radacina - 3 lei/ legatura

1 telina - 3 lei

1 borcan dulceata de mere - 15 lei

1 borcan gem (la alegere) - capsune (18 in stoc), caise (16 in stoc), prune (22 in stoc)- 10 lei

1 borcan castraveti sau 1 borcan gogosari - 6 lei (23 in stoc din fiecare)

1 borcan ardei iute (10 borcane)/ 1 borcan ardei bulgaresc tocat (8 disponibile) - 10 lei (cate 10 borcane din fiecare disponibile)

35 buc ridichi rosii

35 fire ceapa verde

10 fire usturoi verde

5 legaturi de verdeata

2 lei/legatura - (3, 4 buc pe legatura in functie de dimensiuni pt ridichi, ceapa, usturoi)

10 lei /kg SPANAC

2 lei/leg de verdeata

2 lei legaura de loboda

4 lei/buc salata verde

ridichi rosii (1 kg)

castraveti (1 kg)

salata (2 bucati)

ceapa verde (5 legaturi)

spanac (500 gr)

patrunjel verde (o legatura)

Ziare.

com

Gospodarii s-au aliniat si la aceasta cerinta, ba chiar incurajeaza plata cu cardul, inclusiv Revolut.Si pentru ca acum este momentul sa sprijinim munca pe care taranii romani o depun,a adunat laolalta cateva surse de incredere pentru portia ta de vitamine din fiecare zi.Pentru a face fata cat mai organizat numarului mare de cereri, cei de la Produse din gospodarie livreaza prin curier si au creat un cos standard pentru o familie de 2-4 persoane.Cosul saptamanal 30 martie-4 aprilie, spre exemplu, arata cam asa:✅Total: 100 lei+ 36 lei curier= 136 lei/ cos✅Desigur, cosul se poate personaliza, adaugand produse si bani la costul final.Producatorii va sfatuiesc sa comandati joi sau vineri daca va doriti sa primiti comanda luni, luni dimineata pentru a primi cosul marti, marti dimineata pentru a primi produsele miercuri.Si cei de la Legume naturale, fara stimulenti chimici - Gradina de pe vale - Isalnita s-au adaptat la situatie si livreaza la domiciliu, o data pe saptamana, pachete in valoare de minim 50 de lei."Livrarea se face de preferat, in fata portii sau a blocului, pentru a evita contactul cu manerele usilor, butoanele lifturilor si interfoanelor. Este mai sanatos pentru toata lumea, pentru ca desi lucram cu manusi si masca de protectie, daca atingem alte obiecte nu mai este igienic nici pentru noi, nici pentru dumneavoastra", scriu ei pe pagina lor de Facebook.Legumele se culeg din gradina proprie, comuna Isalnita, judetul Dolj.Pachetul de 50 de lei contine:Extra, la cerere, preturile sunt:Pentru a evita orice fel de contact, producatorii incurajeaza plata prin transfer bancar sau Revolut."Pana acum ne desfasuram activitatea la piata, insa tinand cont de contextul actual, a fost necesar sa ne adaptam. Livram proaspat in Targoviste si in Bucuresti de doua ori pe saptamana, in baza unei comenzi ferme.Va asiguram ca respectam toate masurile de igiena: folosim masti si manusi atat in solarii, cand culegem sau udam legumele, cat si cand le curatam pentru livrare. Le spalam si le ambalam in pungi, livrarea se face cu contact cat mai redus posibil si avem optiunea de plata prin Revolut.Nu putem accepta sa se strice legumele, muncim de luni de zile pentru productia de acum, asa ca va multumim in avans pentru incredere si sustinere!", se prezinta cei de la Legume Verzi pe Facebook.Pentru preturi, cel mai bine ar fi sa le trimiti un mesaj, iar ei iti vor spune cat costa sau daca lipseste ceva din "stoc". Ca idee, insa, 1 kilogram de morcovi costa 4 lei, o legatura de leustean, marar sau loboda costa 1 leu.Pentru transport se percepe o taxa de 10 lei, iar plata se poate face si prin Revolut. Taraba Virtuala este o aplicatie pe telefonul mobil ce pune in contact direct oamenii cu micii producatori din apropierea lor. Modelul aplicatiei se bazeaza pe cerere si oferta , deci exista doi participanti la acest schimb. Sunt doua aplicatii, una pentru producatorii locali si una pentru clienti, ambele fiind disponibile pe cele doua mari magazine de aplicatii (Google Play si App Store).Clientii aleg locatia de livrare, iar aplicatia le va oferi toti producatorii care pot livra la adresa specificata. Pot alege din produsele disponibile la acel moment si, dupa ce alcatuiesc un cos de cumparaturi cu produsele producatorului, vor cere o oferta acestuia.Producatorul va raspunde cu o data de livrare, transmitand oferta clientului. Acesta, daca este de acord cu datele propuse, va accepta oferta, urmand ca producatorul sa livreze comanda in ziua specificata.Producatorii isi alcatuiesc propriile reguli de operare, ei stiind mai bine cum sa isi gestioneze timpul si gospodaria. Legume fericite este o afacere de familie, ei administreaza magazinul online de produse organice www.legumefericite.ro.De asemenea, au si o taraba fizica, in Piata Amzei pe Platou, la sirul de casute din lemn."Livram la domiciliu in Bucuresti si imprejurimi, zilnic de luni pana vineri (in functie de sector). In restul tarii prin curier, DPD", scriu ei pe Facebook. Biosel , un alt producator local, iti propune "Cutia cu legume proaspete de sezon", cu livrare rapida (24 de ore) in toata tara prin intermediul curieratului rapid (si costa 19 lei).Pachetul costa 45 de lei si contine:Daca te tenteaza, trebuie sa stii ca expedierile au loc saptamanal, martea si joia, si poti plati si cu cardul.O.D.