Presedintele ASOS, Brian McBride, vine pentru prima data in Romania la GPeC SUMMIT

ASOS - de la start-up, la tinute pentru Michelle Obama

Brian si-a inceput cariera la Xerox, iar mai apoi a lucrat in cadrul IBM si Dell, urmand sa devina Managing Director al T-Mobile UK. In 2006, a devenit CEO-ul Amazon UK, functie pentru care a trecut prin 12 interviuri, ultimul cu Jeff Bezos, fondatorul Amazon.Dupa 6 ani in fruntea Amazon UK, Brian a fost ales Presedintele ASOS - cel mai mare retailer online de fashion, functie pe care o ocupa de 6 ani. In acelasi timp este si presedinte al Wiggle, unul dintre cei mai mari retaileri online de echipamente pentru biciclisti, cat si membru in Board of Advisors in cadrul Departamentului de Digital al Guvernului Marii Britanii.In cadrul GPeC Summit din 29-31 mai 2018, Brian McBride va vorbi despre unicitatea si evolutia ASOS, de la un simplu start-up din Marea Britanie la retailer-ul care a reusit sa o "imbrace" pe Michelle Obama in timpul campaniei prezidentiale pentru al doilea mandat a lui Barack Obama, cu o rochie de 93 de dolari (noiembrie 2012).Fotografia a devenit virala si simbolica pentru brand-ul ASOS, iar rochia cu pricina - lansata cu 3 ani inainte de a fi achizitionata si purtata de Michelle - a devenit un produs-vedeta inclusiv printre star-urile de la Hollywood, precum Jessica Alba.Presedintele ASOS va dezvalui la GPeC Summit si cateva dintre secretele gigantului retailer precum: evolutia in fata competitorilor, lectii despre pozitionarea corecta in industria de fashion si atunci cand esti la inceput de drum, sau cum sa transformi clientii in adevarati ambasadori ai brandului.In plus, prezentarea sa va puncta si ultimele tendinte din domeniul eCommerce, insight-uri asupra comportamentul consumatorilor din meniului online si evolutia mediului digital, in general, pe mai multe piete.Alaturi de Brian, printre ceilalti vorbitori anuntati la GPeC Summit se numara: Peep Laja (ConversionXL), Jeff Bullas, Karl Gilis (AG Consult), Jim Sterne (Digital Analytics Association), Alyda Solis (Orianti) si Jeff Sauer (Jeffalytics), doar o parte dintre cei anuntati pana in prezent.Toti cei implicati in eCommerce si Digital Marketing, dar si antreprenorii sau retailerii offline care doresc lansarea canalului de comert electronic sunt asteptati la GPeC Summit 29-30-31 mai cu: GDPR, User Experience, Conversion Optimization, Content Marketing, Social Media, SEO, Artificial Intelligence, Google AdWords & Google Analytics, Online Marketing, Mobile, Customer Satisfaction, Logistica si Curierat, Cifre de Piata etc.Peste 800 de participanti unici - Top Management al principalelor companii din Romania si din regiune - sunt asteptati in cele 3 zile de GPeC SUMMIT, evenimentul fiind o excelenta oportunitate de networking cu elita pietei de E-Commerce.Doar pana pe 20 aprilie 2018, pretul biletelor de acces la GPeC Summit este redus prin oferta Very Early-Bird la doar 119 EUR/persoana pentru toate cele 3 zile de eveniment. Dupa aceasta data, pretul creste la 149 EUR.Mai multe detalii despre GPeC SUMMIT, precum si inscrierile la eveniment se fac online pe website-ul GPeC, in sectiunea dedicata