Provocarile erei digitale si adaptarea retailerilor la tehnologiile actuale la TeCOMM Bucuresti 2018

Viitorul industriei de eCommerce: de la inteligenta artificiala la cele mai eficiente tehnici de optimizare a magazinelor online

Marketing in era asistentei - Marcin Misztal, Head of Channel Partnerships Development CEE @ Google Marketing Solutions

- Marcin Misztal, Head of Channel Partnerships Development CEE @ Google Marketing Solutions Cum poti sa cresti rata de conversie atat a vizitatorilor cat si a clientilor existenti ai magazinului tau online: cresterea profitului cat si ROI-ul generat cu Retargeting.biz - Kiril Dinov, Chief Business Development Officer @ Retargeting.Biz

- Kiril Dinov, Chief Business Development Officer @ Retargeting.Biz Inteligenta Artificiala la comanda ta - Rares Banescu, Founder & CEO @ Retargeting.Biz

- Rares Banescu, Founder & CEO @ Retargeting.Biz Keynote: Este irational! De ce sa vinzi catre partea stanga a creierului nu va functiona - Tim Ash, CEO @ SiteTuners

- Tim Ash, CEO @ SiteTuners Eficientizarea operatiunilor financiare pentru magazinele online - Dinesh Daphale, EMEA Cash Mgmt. Product and Sales Head @ Citi Commercial Bank

- Dinesh Daphale, EMEA Cash Mgmt. Product and Sales Head @ Citi Commercial Bank Cum sa te extinzi la nivel international si sa faci export - Ilya Kretov, General Manager, Russia and Emerging Europe @ eBay

Exclusiv la TeCOMM: Masterclass intensiv cu Tim Ash

Cross Border Forum : tips&tricks despre cum iti poti duce afacerea la urmatorul nivel, atat pe plan international cat si national;

: tips&tricks despre cum iti poti duce afacerea la urmatorul nivel, atat pe plan international cat si national; Markday : workshopul dedicat marketerilor care vor sa eficientizeze campaniile de marketing (nivel mediu spre avansat);

: workshopul dedicat marketerilor care vor sa eficientizeze campaniile de marketing (nivel mediu spre avansat); Start Up Area : workshopul unde vei afla pas cu pas cum sa iti deschizi un magazin online;

: workshopul unde vei afla pas cu pas cum sa iti deschizi un magazin online; Marketing, Comunicare: daca esti incepator in marketing si vrei sa afli care sunt principalele metode de promovare, dar si cum sa imbini offline-ul cu online-ul, trebuie sa participi in cadrul acestei sectiuni;

Ziare.

com

Sub sloganulreuneste peste 300 de proprietari ai magazinelor online si profesionisti in eCommerce in 7-8 martie.Speakeri precumpentru Rusia si tarile emergente din Europa sisunt printre speakerii care vin sa ofere din know-how-ul dobandit pe parcursul multor ani de experienta.Comertul electronic este un domeniu dinamic in continua dezvoltare, de aceea anul acesta scena TeCOMM este dedicata subiectelor premium, ce livreaza continut valoros.Timp de doua zile, profesionisti din eCommerce se reunesc pentru a dezbate subiecte actuale, sa identifice problemele din industria de comert electronic si sa ofere solutii personalizate si eficiente.Impactul digitalizarii este foarte vast, schimband comportamente si inovand la tot pasul.In anul 2018 comertul electronic trebuie sa tina pasul atat cu ultimele tehnologii, precum inteligenta artificiala, cat si cu comportamentul consumatorului ce evolueaza dinamic si care cere o adaptare rapida.Conferinta plenara, din 7 martie da startul unor prezentari menite sa abordeze cele mai actuale tematici precum:Alaturi de speakerii mentionati, pe scena TeCOMM urca si profesionistii in eCommerce: Ovidiu Joita (Owner @ iAgency.ro), Bogdan Colceriu (CEO @ Frisbo Efulfillment) sau Sorin Draghici (Managing Partner & New Business Development @ DWF).Exclusiv la TeCOMM, in cea de a doua zi a evenimentului este Ecommerce Conversion Masterclass - 4 ore de continut intensiv sustinut de Tim Ash, pionier in materie de optimizare a ratei de conversie.Masterclass-ul sustinut de Tim se axeaza pe subiecte precum:si are loc in 8 martie.Cea de a doua parte a zilei este dedicata interactiunilor si continutului educativ in cadrul celor patru workshopuri ce se vor desfasura in paralel:, organizat de Libero Events, este evenimentul de referinta din Europa de Est dedicat comertului electronic.Editia din acest an TeCOMM Bucuresti are loc in perioadasi reuneste cei mai mari reprezentanti ai comertului electronic.Inscrierile continua pe site-ul oficial al evenimentului www.bucharest.tecomm.ro Companiile care sprijina si contribuie la industria de eCommerce sunt:Powered by: RetargetingPremium Partener: Citi BankGold Partener: ExponeaOfficial Car: MidocarPartners: DHL, proClick, ContentSpeed, Moloso, Frisbo, Iagency, Baboon, DWFRecommended Payment Processor: NetopiaSupported by: Mready, MxHost, Profitshare, Conectoo, Gomag, Online Mastery, Netlogiq, Brand Mentions, Conectiv SEO, Mobila DalinExibitors: Customsoft, Logiq Design, Logea