SendSMS preia portofoliul de clienti al Tydo Telecom (fost Xpert Messaging)

Prima platforma multichannel din Romania, cu peste 10 ani de experienta in domeniul notificarilor prin SMS, sendSMS.ro are ca scop preluarea activitatilor zilnice a Tydo Telecom, in vederea derularii contractelor existente.In urma acestei preluari, s-a decis ca toate procesele existente in cadrul TydoTelecom sa ramana neschimbate, urmand ca orice modificare sau serviciu nou sa fie puse in aplicare numai dupa o analiza aprofundata si cu acordul ambelor parti.TydoTelecom, reprezentanta din Romania a companiei CellAct LTD (infiintata in anul 2000 in Israel), este un important furnizor de servicii inteligente de transmitere a mesajelor in randul organizatiilor si societatilor.Societatea ofera solutii profesionale si dedicate de transmitere a mesajelor: mesaje mobile (), mesaje electronice () dar si mesaje de marketing online prin intermediul paginilor de destinatie ().SendSMS.ro este una dintre cele mai cunoscute companii romanesti din domeniul notificarilor prin SMS. Serviciile propuse de companie includ in prezent trimiterea notificarilor prin SMS sau Viber, urmand ca in viitorul apropiat la acestea sa se adauge si alte canale precum: WhatsApp, Telegram sau Facebook Messanger.Clientii sendSMS.ro pot beneficia de un mix intre aceste canale, in functie de pret, de preferintele clientului sau, de ce nu, de preferintele destinatarilor.", declara,Activand pe piata de SMS Marketing din Romania din 2009, Agentia SendSMS detine o bogata experienta in domeniul notificarilor prin SMS si a serviciilor de publicitate mobila.Compania ofera o platforma de comunicare completa, in retelele de telefonie mobila Vodafone, Orange, Telekom si Digi. Clientii sendSMS au posibilitatea de a livra mesaje in peste 170 de tari din lume.De-a lungul timpului, SendSMS colaboreaza cu cele mai importante platforme e-commerce SaaS din tara (ContentSpeed, ShopMania, While1, GoMag), dar si cu cei mai importanti jucatori pe piata e-commerce (eMag, Carrefour, Auchan, Aoro, Miniprix, Floria, Elefant, Vivre), oferind servicii de notificare prin SMS adaptate nevoilor vanzatorilor si clientilor.Tydo Telecom asigura ca odata cu preluarea activitatilor curente de sendSMS.ro, toate procesele operationale sunt tratate cu maxima responsabilitate si profesionalism.Pentru mai multe informatii, puteti accesa pagina http://www.sendsms.ro