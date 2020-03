Sfaturi care pot ajuta companiile romanesti sa nu dispara de pe Google in perioada crizei

Motiveaza-ti angajatii cu mixul perfect de beneficii extrasalariale! Alege cardul de masa Up Dejun cu cost 0 si ai abonamente medicale Regina Maria de la 3 EUR/angajat. Afla mai multe AICI!

Analiza a fost facuta de Ovidiu Joita, fondator iAgency si JediSEOSchool, care explica de ce renuntarea la SEO in perioada aceasta poate avea efecte devastatoare pe termen lung., a explicatActivitatea de SEO (Search Engine Optimization), cunoscuta si drept "optimizare SEO", trebuie privita ca o cursa nesfarsita de maraton. Toti alearga dupa pozitii fruntase in Google, pentru a fi gasiti de clientii lor pe cat mai multe cuvinte de cautare.In momentul in care o afacere se opreste din, este depasita de ceilalti. Daca are un avans important, devansarea se poate intampla intr-o luna sau chiar trei, dar e greu - aproape imposibil - de calculat un astfel de "avans".Intr-o piata competitiva, pozitiile fruntase pot fi pierdute chiar de la o zi la alta.Algoritmul Google cauta sa identifice site-urile care nu mai au activitate, site-urile despre care nu se "mai vorbeste", pentru ca in acest fel poate identifica business-urile care s-au inchis in mod real, dar ale caror site-uri inca exista.Google nu vrea sa afiseze utilizatorilor site-uri care nu ofera informatii relevante sau nu pot sa onoreze comenzi, motiv pentru care a introdus aceste criterii de activitate in algoritm.Un business sanatos creeaza continut proaspat pe site, iar oamenii vorbesc despre el, atat in retelele sociale, cat si pe alte platforme - de la bloguri si forumuri pana la publicatii online. Google va avantaja aceste site-uri care nu-si opresc activitatea nu doar in aceasta perioada.In aceste conditii, oprirea serviciilor de SEO in perioada crizei nu este cea mai buna solutie, exceptand situatiile cand costurile cu aceste servicii depind de incasari si nu mai pot fi real sustinute. Acest lucru insa va duce inevitabil la pierderea pozitiilor in Google.Cei care te vor depasi vor inregistra mai mult trafic decat tine prin Google, astfel ca o sa fie dificil sa recuperezi pozitiile pierdute.Practic, ce pierde un site in perioada asta la nivel de trafic si vizibilitate in Google e mai valoros decat investitia efectiva in costul serviciilor.Daca o companie in perioada de investitie si site-ul obtine pozitii tot mai bune, de la pagina 5, la pagina 3, la pagina 2, dar inca nu a ajuns in prima pagina de Google sau in top, nu este recomandat sa opreasca demersurile.Algoritmul Google nu va intelege ce s-a intamplat si, chiar daca nu va pierde multe pozitii fata de cele existente, va fi mai greu sa revina pe un trend de crestere.Algoritmul creat de Google nu raspunde bine la perioade caracterizate de activitate sustinuta, alternate de unele cu o lipsa a activitatii.Ca o concluzie generala, daca nu mai poti duce aceasta cheltuiala pe timp de criza, opreste-o. Daca insa o poti sustine, ar fi bine sa continui, pentru ca, dupa ce trece criza, vei cheltui mai mult ca sa-ti revii pe pozitiile existente.Cu siguranta pentru multi antreprenori cheltuiala cu serviciile SEO nu este cea mai importanta in cuantumul total de cheltuieli.Poti incerca insa si o discutie cu furnizorul tau de servicii SEO pentru a-ti explica exact situatia si a vedea daca este posibila o reducere a abonamentului pe care-l platesti, fara sa-ti afecteze major rezultatele.iAgency.ro este o agentie SEO, marketing online si PPC, cu o experienta de 12 ani pe piata online din Romania.Compania ofera servicii de Optimizare SEO, Web Design, Campanii Adwords si PPC (Pay-Per-Click), Social Media Marketing, Search Engine Marketing si Copywriting.Mai multe detalii pe www.iagency.ro