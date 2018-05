Sfaturi si indicatii pentru a alege domeniul/TLD corect pentru afacerea ta SRL

Denumirea companiei mele este "Societatea Mea S.R.L." ⇒ domeniul exact corespunzator este www.societateamea.srl.

Cand ar trebui sa iei in calcul achizitionarea unui domeniu .SRL pentru compania ta?

Ai deja un nume de domeniu, dar este prea lung:

www.societateameasrl.ro ⇒ www.societateamea.srl Numele scurte de domenii sunt mai usor de citit, mai concise si mai usor de tinut minte.



Domeniul site-ului tau web este scris ciudat:



www.societa-tea-mea.ro ⇒ www.societateamea.srl Imagineaza-ti ca un client potential iti scrie gresit numele domeniului; si nu te gaseste in mediul online. O ocazie ratata de a obtine venituri. Nu trebuie sa cazi in capcana inregistrarii unui domeniu doar pentru ca este singurul disponibil; ia-l pe cel care iti indeplineste cu adevarat nevoile.



Domeniul site-ului tau web nu corespunde exact cu denumirea sau scopul companiei tale:

www.societateamea123.ro ⇒ www.societateamea.srl Creste valoarea afacerii tale si promoveaza o interactiune mai stransa cu clientii, ca urmare a unei identificari mai clare.



Reprezinti o companie aflata la inceput de drum si toate numele bune de pe domeniile obisnuite .RO, .COM si .EU nu mai sunt disponibile:

www.societateamea.ro - nu este disponibil ⇒ www.societateamea.srl Foloseste-ti prezenta online ca sa dovedesti ca esti o companie noua si inovatoare.



Ai o afacere deja dezvoltata, dar te gandesti sa ii dai o fata noua?

Protejeaza-ti ideile inainte sa o faca altcineva - competitia ar putea sa ti le fure.



Nu vrei ca altcineva sa profite de pe urma bunului tau nume (de domeniu):

Adauga www.societateamea.srl la portofoliul tau de domenii ca sa te bucuri de increderea vizitatorilor site-ului tau web, pentru ca doar companiile inregistrate ca S.R.L. la autoritatile relevante isi pot inregistra domenii .SRL. Il poti folosi si pentru a redirectiona pagina "Despre noi" a companiei tale, de exemplu.



Aceasta inseamna ca trebuie sa-ti muti site-ul web la o noua adresa?

De unde poti obtine un domeniu .SRL?

Ziare.

com

Dar stiai ca exista a paleta larga de alternative TLD pe langa .RO, .COM si .EU?Totul a inceput in 2014, cand primele noi denumiri de domenii, asa-numitele noi domenii generice top-level (prescurtate ca noi gTLD-uri) au fost lansate pe piata. Printre multele noi extensii de domeniu, exista chiar si un domeniu specific, cu o extensie perfecta pentru companiile romanesti cu raspundere limitata - domeniile .SRL.Este bine-cunoscut faptul ca o companie organizata legal ca Societate cu Raspundere Limitata foloseste "S.R.L." sau "SRL" ca abreviere, dupa numele sau efectiv, pentru a-si identifica forma de organizare legala.Atat numele, cat si forma legala apar de obicei impreuna: pe site-ul web al companiei, in subsolul mesajelor e-mail, pe alte documente de afaceri. Astfel ca devine natural sa incorporezi acest identificator si in numele domeniului. "Corespondenta perfecta" sunt cuvintele cheie!Din perspectiva vizuala, exemplul de mai sus demonstreaza ca denumirea companiei si numele domeniului definesc aceeasi entitate. Ii confera companiei o aparitie clara si uniforma in spatiul public si ii completeaza identitatea corporativa intr-un mod plin de semnificatie, implementand brandul pe care compania doreste sa il construiasca.In plus, un domeniu care corespunde perfect numelui companiei ii poate ajuta semnificativ pe utilizatori in momentul efectuarii de cautari, atat din perspectiva reclamelor, cat si a rezultatelor cautarii organice.Nu neaparat! Este perfect in regula sa-ti pastrezi numele de domeniu actual ca adresa principala. In mod evident, nu vrei sa renunti la toata munca pe care ai depus-o ca sa-ti dezvolti afacerea online deja existenta. Dar numele diferite de domenii pot co-exista fara probleme in cadrul strategiei tale de marketing. Acestea pot fi folosite in scopuri diferite, precum pagini de pornire, campanii specifice sau chiar ca simpla pagina de redirectionare catre o anumita pagina de pe site-ul tau web (pagina "Despre noi" pentru un domeniu .SRL, de exemplu).Extensia de domeniu .SRL este deja implementata nu doar in portofoliile furnizorilor nationali si internationali, de unde poti cumpara un domeniu .SRL, dar si in lumea corporatista.In timp ce preturile pentru un domeniu .RO variaza intre 6,00 Euro si 22,00 Euro, un domeniu .SRL este disponibil incepand de la 2,50 Euro pana la 6,50 Euro.Noile extensii de domenii continua sa se raspandeasca si oamenii s-au obisnuit sa vada site-uri web cu identificatori corporativi ca .SRL sau .GMBH (pentru societatile cu raspundere limitata germane), precum si alte "noi" gTLD-uri ca .BERLIN sau .LONDON, doar pentru a numi cateva.Domeniile .SRL sunt oferite de multi furnizori din Romania si Moldova. Puteti consulta o lista a furnizorilor locali si folosi un instrument de verificare a domeniilor pe site-ul web www.register.srl/ro Daca te hotarasti sa-ti muti prezenta online pe un alt nume de domeniu, nu uita sa-ti actualizezi adresa site-ului web oriunde o folosesti, in special pe canalele de social media. Din experienta noastra, companiile au uneori tendinta de a uita de Facebook si celelalte.