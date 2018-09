GPeC Trainings: Totul despre cum sa ai un magazin online de succes

Cursurile se adreseaza tuturor celor care doresc sa porneasca osau care au deja unsi vor sa isi creasca vanzarile, subiectele dezbatute vizand cele mai importante aspecte pentru cresterea ratei de conversie.Pana pe, toti cei interesati sa participe la GPeC Trainings beneficiaza decare le aduce odin taxa de inscriere, platind astfel doarpentru cele 3 zile de cursuri, in loc de 1.499 lei/persoana cat va deveni pretul in perioada 2-12 octombrie.Inscrierile se fac completand formularul online de pe website-ul GPeC: https://www.gpec.ro/gpec-trainings/#inscriere fiecare sunt structurate pe cele mai importante elemente de care trebuie sa tina cont magazinele online pentru a creste vanzarile:* User Experience / Usability atat pentru Mobile, cat si pentru Desktop* Optimizarea Ratei de Conversie prin tips & tricks din website-urile participantilor* Crearea, monitorizarea si masurarea performantelor campaniilor de Google Ads si Facebook Ads* SEO: construirea strategiei, factori tehnici, content, link building etc.* Analytics: instalare corecta, definire Goals, marcare campanii, rapoarte si segmente avansate etc.* Growth Hacking tips & tricks pentru E-Commerce* Principalele chichite legislative explicate pe intelesul tuturor* Situatia pietei de E-Commerce la zi, pe verticale si nise de piataCursurile GPeC Trainings sunt structurate pein fiecare zi, adica nu mai putin de, plin de exemple concrete si exercitii pe echipe care sa ii ajute pe participanti in dezvoltarea afacerilor online. pe website-ul GPeC (link aici: https://www.gpec.ro/gpec-trainings/ Trainerii sunt specialisti practicieni, cu multi ani de experienta in domeniu, asadar cursantii au parte de continut care poate fi imediat aplicat in business-ul lor.(Founder Omniconvert)(Founder MTH Digital, Country Manager ANSWEAR.ro si Co-Organizer GPeC)(CEO & Founder GPeC, Co-Founder TRUSTED.ro)(Co-Founder ECOMpedia & Community Manager GPeC)(Co-Founder TRUSTED.ro & Advisor GPeC)(Founder Napoleon Digital)Detalii despre experienta profesionala a fiecaruia din traineri pot fi regasite in sectiunea dedicata de pe website-ul GPeC . De asemenea, tot pe website-ul GPeC poate fi consultata agenda GPeC Trainings pe zile si pe ore GPeC Trainings 17-18-19 octombrie se va desfasura la Cluj-Napoca, locatia exacta urmand a fi anuntata in cateva zile. Organizatorii precizeaza, insa, ca locatia aleasa va fi in centrul orasului.Pana pe, toti cei interesati sa participe la GPeC Trainings beneficiaza decare le aduce odin taxa de inscriere, platind astfel doarpentru cele 3 zile de cursuri, in loc de 1.499 lei/persoana cat va deveni pretul in perioada 2-12 octombrie.Inscrierile se fac completand formularul online de pe website-ul GPeC.