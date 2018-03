Ultimele inscrieri TeCOMM: 2 zile dedicate tematicilor cu continut premium

10 povesti fara succes in eCommerce

TeCOMM: 2 zile, +20 de prezentari, 6 sali de conferinta

Ziare.

com

Prima zi are pregatite discutii libere si prezentari pe tematici de interes precum: marketing in era asistentei, care sunt metodele cheie pentru cresterea ROI-ulu, cum sa vinzi creierului primitiv al consumatorului sau cum sa integrezi inteligenta artificiala in magazinele online.Tematicile de actualitate vor fi purtate de reprezentantii unor companii premium precum eBay, Site Tunners, Google, C-Solution, Liquidity Services, Holition, DHL, NETOPIA Romania sau eMAG.Cea de a doua zi, dedicata workshopurilor din cadrul sectiunilor Tim Ash Masterclass, Cross Border Forum, Markday Avansati, Markday Incepatori se regasesc marile companii nationale si internationale din industria eCommerce-ului precum Retargeting.Biz (Rares Banescu, Fondator & CEO), Citi Commercial Bank (Dinesh Daphale si Tyminski Piotr), DWF (Sorin Draghici, Managing Partner & New Business Development), Proclick (Attila Birtha, Digital Marketing Strategist), Increase Media (Catalin Matei, CEO) si Brandingmag.com (Flavia Anghel, Editor-in-Chief).In doar o saptamana, pe 8 martie pe scena Cross Border Forum urca Gennadiy Vladimirovich Vorobyov, CEO @ Netpeak Bulgaria, agentie ce se concentreaza pe servicii SEO si PPC pentru companii si start-up-uri, cu 7 centre de operare in 4 tari si peste 200 de specialisti in domeniu.Gennadiy a deschis in 2010 agentia de optimizare SEO - Optimization.BG, urmand ca in 2014 sa devina cofondator al agentiei de marketing Netpeak Bulgaria.Certificat Google AdWords, Google Analytics, Bing si Google Tag Manager, Gennadiy va avea in cadrul TeCOMM o abordare diferita, prezentarea lui fiind concentrata asupra a 10 povesti fara succes in eCommerce.Markday Avansati ce are loc tot in cea de a doua zi il are ca speaker pe Hando Sinisalu, CEO @ Case.Digital.Hando este o personalitate complexa, de-a lungul timpului fiind DJ Radio, autorul cartilor "The Best of Global Digital Marketing: Storybook 1" si "Storybook 2", jurnalist in domeniul de business, realizator de conferinte si un impatimit World Traveler.Studiile de caz in domeniul marketingului se numara printre hobby-urile lui, hobby ce l-a purtat in peste 30 de tari, in care a tinut prezentari pe baza datelor colectate. TeCOMM il aduce si in Romania pe Hando Sinisalu unde va vorbi despre Campanii de marketing reusite din toata lumea.In 7-8 martie, in cadrul TeCOMM se regasesc +20 prezentari si discutii libere purtate de companii de TOP din eCommerce. eMAG Marketplace fiind reprezentata in cadrul conferintei pe 7 martie de Florin Filote (Director, eMag Marketplace).Florin este Director la eMAG Marketplace de mai bine de 2 ani, timp in care platforma a realizat o crestere impresionanta a numarului de magazine partenere. Avand o experienta de peste 10 ani in cele mai mari companii de pe piata nationala, Florin vine la TeCOMM pentru a transmite din know-how-ul dobandit.Pe langa prezentari, dezbateri, workshopuri sau sesiuni de masterclass, TeCOMM ofera participantilor oportunitati de business in zona expozitionala a evenimentului.Bucuresti devine intre 7 si 8 martie capitala eCommerce-ului, gazduind pentru cea de a 4-a editie la Bucuresti, TeCOMM - Evenimentul de referinta in comertul electronic din Europa de Est.Ultimele inscrieri continua pe site-ul oficial: www.bucharest.tecomm.ro Companiile care sprijina si contribuie la industria de eCommerce sunt:Powered by: Retargeting.bizPremium Partener: CitiOfficial Car: MidocarFlowers by: MagnoliaPartners: DHL, proClickm PayU, eMag Marketplace, ContentSpeed, Moloso, Frisbo, iAgency, Baboon, DWF, Plati Online, Livrari Online, INVOX, eWallet, POSTA PANDURI, Social-eyes, e-comision, Orange Tree, Magnolia, BTmicRecommended Payment Processor: Netopia Mobil PaySupported by: Mready, MxHost, Profitshare, Conectoo, Gomag, Online Mastery, Netlogiq, Brand Mentions, Cognitive SEO, Mobila Dalin, Caracteristic, Mindshop.