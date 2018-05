Ultimele zile de inscrieri cu preturi reduse la GPeC SUMMIT - Evenimentul Anului in E-Commerce!

Content la cel mai inalt nivel de la specialisti practicieni pentru afacerile online

Subiecte de maxim interes pentru oricine este interesat de E-Commerce & Marketing Online

Expo cu principalii furnizori de servicii E-Commerce

31 Mai: Masterclass-uri si Workshop-uri aplicate

Karl Gilis (Co-Founder AG Consult, Belgia) - Masterclass Usability & Conversion Optimization (curs intensiv de 6 ore)

Jeff Sauer (Founder Jeffalytics, SUA) - Masterclass Google Analytics (curs intensiv de 6 ore)

Raluca Radu (Country Manager Answear.ro & Founder MTH Digital) - Workshop Marketing Online

Bogdan Manolea (Co-Founder TRUSTED.ro) - Workshop GDPR pentru E-Commerce

Dragos Smeu (General Manager Mavericks) - Workshop Google AdWords

Ultimele zile de inscrieri cu pret redus prin Oferta Early-Bird

3-Day-Pass Simplu (acces la cele 3 zile de eveniment, exceptand Masterclass-urile): 149 EUR + TVA/persoana (pret redus de la 199 EUR, cat va deveni incepand cu 12 mai)

3-Day-Pass Special (acces la cele 3 zile de eveniment si un Masterclass la alegere): 219 EUR + TVA/persoana (pret redus de la 279 EUR, cat va deveni incepand cu 12 mai)

Evenimentul se desfasoara la Bucuresti, in zilele de 29-30-31 Mai si reuneste cei mai buni experti internationali si romani din domeniu. Biletele pot fi achizitionate online de pe website-ul GPeC In cadrul GPeC SUMMIT, zilele de 29 si 30 Mai sunt dedicate Conferintei la care sunt asteptati peste 800 de participanti unici - top management din cadrul: magazinelor online, principalilor retaileri offline interesati de extindere in e-commerce, agentiilor specializate (Web Development, optimizarea conversiilor, Usability, SEO, Securitate, Mobile, platforme e-commerce, PPC, Content Marketing, Social Media, E-Mail Marketing), companiilor de logistica si curierat, dezvoltatorilor de tool-uri pentru magazinele online, companiilor de cercetare de piata, presei de specialitate etc.In cadrul Conferintei GPeC din 29-30 Mai vor urca pe scena sustinand prezentari de maxim interes, unii dintre cei mai cunoscuti si apreciati experti din intreaga lume: Brian McBride (Presedinte ASOS), Peep Laja (CEO CXL), Karl Gilis (#3 la nivel international in Usability & Optimizarea Conversiilor), Jeff Bullas (#1 mondial in Content Marketing), Jim Sterne (Presedinte Digital Analytics Association), Aleyda Solis (International SEO Consultant), Marcus Tandler (Managing Director RYTE GmbH), Ricardo Tayar (CEO Flat 101), Darren Elliott (Sales Director Taboola UK).Speakerilor internationali li se vor alatura cei mai buni specialisti si vorbitori romani, precum: Iulian Stanciu (CEO eMAG), Dragos Stanca (Founder ICEEfest), Alex Dona (Managing Partner TimesNewRoman.ro), Raluca Radu (Country Manager Answear.ro & Founder MTH Digital), Dorin Boerescu (CEO 2Performant), Andrei Canda (Managing Partner iSense Solutions), Doina Vilceanu (CMO ContentSpeed), Bogdan Manolea (Co-Founder TRUSTED.ro), Dragos Smeu (General Manager Mavericks) - iar lista nu se opreste aici.Subiectele dezbatute in cadrul Conferintei GPeC vizeaza cele mai importante aspecte practice despre cresterea vanzarilor in magazinele online, dar si particularitatile esentiale ale pietei de e-commerce pentru orice antreprenor interesat de domeniu: ultimele Cifre si Statistici, prezentarea concluziilor celui mai nou Studiu de Piata realizat de iSense Solutions impreuna cu GPeC (Mai 2018), Optimizarea Ratei de Conversie, Content Marketing & Social Media, User Experience, Artificial Intelligence & Machine Learning, Tendinte in E-Commerce, Canale de Vanzare Profitabile, SEO, A/B Testing, Growth Hacking Tips, Native Advertising & Content Discovery.In paralel cu Conferinta GPeC din 29-30 Mai, se desfasoara GPeC Expo care reuneste peste 20 de expozanti din randul principalelor companii furnizoare de servicii si solutii dedicate magazinelor online.Astfel, principalele nevoi ale magazinelor online isi vor gasi raspunsul la furnizorii prezenti in cadrul GPeC E-Commerce Expo, iar acestia au ocazia sa isi prezinte oferta, sa faca networking si sa obtina lead-uri de la potentialii lor clienti.De altfel, intregul eveniment GPeC SUMMIT este o oportunitate excelenta de networking de calitate cu peste 800+ participanti de top din Romania si de peste hotare.Cea de a treia zi de GPeC SUMMIT (31 Mai 2018) aduce participantilor doua Masterclass-uri de cate 6 ore fiecare, sustinute de cei mai buni specialisti internationali:Potrivit organizatorilor, mai sunt doar cateva locuri din cele 50 disponibile la fiecare Masterclass.In paralel cu cele doua Masterclass-uri, unii dintre cei mai buni traineri romani vor sustine Workshop-uri aplicate, astfel:Preturile biletelor de acces la GPeC SUMMIT sunt reduse semnificativ pana pe 11 mai 2018, ora 23:59, astfel:Inscrierile la GPeC SUMMIT se pot face completand formularul online de pe website-ul GPeC ", spune Andrei Radu, Founder & CEO GPeC.GPeC 2018 este un eveniment powered by FAN CourierGold Partner: VTEXBrought to you by: OrangePartener al Competitiei Magazinelor Online GPeC: CarrefourRecommended Payment Processor Partner: Netopia PaymentsHosting Oficial GPeC: HosterionEveniment sustinut de: Bringo, Credius, DPD Romania, DWF, GLS, New Black, RTB HouseParteneri media principali: Business Review, ecomTEAM, Wall-StreetRadioul Oficial: Kiss FMLimousine Service: City LimoOfficial Car: Alfa RomeoCu sprijinul: 2Performant, Blugento, Canopy, CasaDeTraduceri, ECOMpedia, enRose, Euroweb, GoMag, Infinity Trophy, Netlogiq, Omniconvert, SEPHORA, TRUSTED.ro, WebDigital, White Image, ZelistParteneri media: AdHugger, AGORA, ANIS, ARIES, ARMO, Business24, Business Days, Cariere, Comunicate de Afaceri, Comunicate de Presa, ECOMJOBS, Ecommerce News, E-Commerce Poland, edusa, Femei in Afaceri, FNTM, HRB Trends, IAB Romania, IQads, Institutul de Marketing, Jurnalul de Afaceri, Lumea SEO PPC, Magazinul Progresiv, Manager.ro, MarketingFocus, NewEditionNews, Romania Pozitiva, Shopmania BIZ, Softlead, SMARK, StartupCafe, SundayPR, TechCafe, Ziare.com, Ziua de ConstantaBloggeri oficiali: Adrian Gabriel Orbai, Alin Vlad, Andra Zaharia, Auras Mihai Geambasu, Claudia Tocila, Corina-Maria Scheianu, Cristian China Birta, Cristian Iosub, Dan Pandrea, Elena Ciric, George Hari Popescu, Ionut Bunescu, Luminita Balaban, Marius Ovidiu Calugaru, Madalin Blidaru, Olivian Breda, Robert Katai, Sabina Cornovac, Stil Masculin, UrbanDiva