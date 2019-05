Viitorul in e-commerce & digital marketing are un singur nume: clientul fericit

Cele mai importante idei pentru business discutate la GPeC SUMMIT

Notiuni aprofundate de e-commerce & marketing online la GPeC SUMMIT

Urmatoarele evenimente GPeC 2019

Peste 1000 de specialisti in digital marketing, antreprenori, business owneri, consultanti, developeri si digital entuziasti s-au reunit pe 27 mai la Conferinta GPeC & E-Commerce Expo pentru a afla cum sa-si creasca afacerea online, tinand cont de ultimele tendinte la nivel international.Editia care aniverseaza 14 ani de GPeC s-a desfasurat la Sala Mare a Teatrului National din Bucuresti si s-a bucurat de cel mai rapid sold-out din istoria evenimentului.Sub sloganul "Not just speakers. The best digital know-how deliverers", GPeC SUMMIT a pus in scena 8 experti mondiali de top si 3 experti romani cu o vasta experienta in e-commerce si marketing online pentru 360 de minute de prezentari si studii de caz care au acoperit cele mai importante aspecte in cresterea unui business online.Toti marii specialisti SEO invitati, printre care Wil Reynolds, Jono Alderson si Hannah Thorpe au accentuat faptul ca o strategie de crestere a brandului este mai profitabila decat nesfarsita batalie in cuvinte-cheie.Gerry McGovern, specialist User Experience, a reamintit ca cele mai importante elemente de usability prin care poti atinge obiectivele de vanzare sunt simplitatea si focusul pe site. Toti marii jucatori in e-commerce au site-uri cu design banal, dar perfect functional, iar asta este cel mai important pentru utilizator.Ian Jindal, fondatorul Internet Retailing spune ca tehnologia schimba modul in care facem business si comunicam cu clientii, dar ca tehnologia nu trebuie sa fie scopul, ci modul prin care imbunatatim experienta clientului.Desi 80% din companii cred ca au o strategie customer-centric, in realitate doar 8% dintre clientii lor pot afirma asta, spune Karl Gilis.In e-commerce este singurul mod prin care poti creste sanatos. Florin Filote, director eMAG Marketplace spune ca 68% dintre clienti nu vor mai comanda de pe un site daca au avut o experienta neplacuta.Jono Alderson a prezentat o idee controversata: pe masura ce oamenii vor adopta mai mult asistentii vocali si chat botii, aceste sisteme vor avea mai mult control asupra a ceea ce vor vedea potentialii clienti online. Cum poti ajunge la client cand nu mai ai control? Branding-ul pare sa fie raspunsul si de data asta.Cristian Ignat, fondatorul Aggranda, a prezentat in premiera pe scena GPeC robotul care va evalua anul acesta site-urile magazinelor online inscrise in Competitia GPeC, alaturi de ceilalti 25 de membri umani. Richard este doar unul dintre robotii creati de Aggranda prin tehnologia UiPath, care preia si automatizeaza task-urile birocratice repetitive, eliminand 100% erorile umane si eficientizand de 3-4 ori procesele si costurile.In paralel, in foaierul TNB s-a desfasurat una dintre cele mai mari si dinamice expozitii dedicate serviciilor si solutiilor pentru e-commerce si marketing online. Anul acesta peste 30 de companii furnizoare au expus la standuri inovatii, au discutat cu participantii si au creat parteneriate.Pe 28 mai, a doua zi de eveniment a fost dedicata masterclass-urilor si cursurilor practice. 325 de participanti au invatat la Hotel Sheraton din Bucuresti:- cum sa-si optimizeze magazinele online la Masterclass-ul Top Tasks sustinut de Gerry Mcgovern;- care sunt pasii unui start-up in e-commerce la Cursul de eCommerce & Marketing Online pentru incepatori sustinut de Raluca Radu si Andrei Radu si avandu-i ca invitati pe Dan Virtopeanu si Mihai Vinatoru;- cum sa configureze si sa conecteze tool-urile Google Analytics, Google Tag Manager si Google Data Studio pentru a-si gestiona datele mai eficient in companie, la Masterclass-ul Google Tag Manager sustinut de Jono Alderson;- cum se creeaza o strategie de Facebook Ads castigatoare folosind video, la Masterclass-ul Facebook Ads sustinut de Dennis Yu si Tanner Laycock;- ultimele tehnici de optimizare SEO la Masterclass-ul SEO sustinut de Hannah Thorpe;- cum sa creeze site-uri si aplicatii mobile de succes la Masterclass-ul Mobile UX sustinut de Steven Hoober.Dupa editia de primavara GPeC SUMMIT, in perioada 21 - 26 august, comunitatea de e-commerce se reuneste la Scoala de Vara GPeC, singura serie de cursuri intensive de Comert Electronic si Marketing Online din Romania.In cele 5 zile pe care le vor petrece alaturi de specialisti din domeniu, participantii vor participa la 12 cursuri de e-commerce si digital marketing - 18 ore de continut intensiv axat pe "tips & tricks", cu exemple concrete si studii de caz de la cei mai buni specialisti din Romania.Pe 4-5 noiembrie, inainte sa aflam castigatorii anului in e-commerce la Gala Premiilor GPeC 2019, ne revedem la Teatrul National din Bucuresti la GPeC SUMMIT editia de toamna de pe 4-5 Noiembrie, alaturi de noi speakeri exceptionali, invitati pentru prima data in Romania.