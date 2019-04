Viitorul Marketing-ului Online se discuta la GPeC SUMMIT 27-28 mai. Ultimele zile de inscrieri cu cel mai mic pret!

GPeC SUMMIT 27-28 Mai: Speakeri exceptionali si know-how premium

Locuri limitate si ultimele zile de inscrieri cu cel mai mic pret Very Early Bird

", explica Jono Alderson.Jono Alderson este Special Ops la Yoast si a fost considerat de catredreptin 2018. Pe data de 27 mai, Jono va sustine in cadrul GPeC SUMMIT, prezentarea "", in care va explica de ce, unde si cum trebuie sa actioneze companiile pentru a putea supravietui acestei revolutii tehnologice.GPeC SUMMIT este considerat, de 14 ani, unul dintre cele mai importante evenimente de E-Commerce si Marketing Online din regiune. Acesta se va desfasura pe 27-28 mai la Teatrul National Bucuresti, Sala Mare, unde sunt asteptati peste 800 de participanti C-level din domeniu.Mai sunt doar cateva zile de inscrieri cu cel mai mic pret prin intermediul Oferteicare expira pe, pretul unui bilet de acces pornind de la doar 79 EUR + TVA/persoana.Incepand cu 16 aprilie, preturile cresc cu 20 euro. Inscrierile se fac online pe website-ul GPeC: https://www.gpec.ro/inscriere-gpec-summit-mai/ 8 speakeri internationali de exceptie vor urca pe scena GPeC SUMMIT in cele doua zile de eveniment:- Top 3 experti internationali in Usability si Optimizarea Ratei de Conversie, potrivit PPC Hero- Expert practician in SEO, PPC, Content Marketing si Analytics- Top 5 vizionari care au contribuit semnificativ la dezvoltarea Web-ului, potrivit The Irish Times- Unul dintre cei mai buni specialisti internationali in Facebook Ads- Special Ops @Yoast si cel mai bun specialist SEO in 2018, potrivit Serpstat● Ian Jindal - Fondatorul si Redactorul Sef al publicatiei Internet Retailing- Top 4 experti in Mobile UX din intreaga lume- Expert in Content MarketingPe langa speakerii internationali, specialisti autohtoni precum(CEO Omniconvert),(CEO Aggranda),(Founder Infant Media),(CEO MTH Digital) sau(CEO GPeC) vor sustine, de asemenea, prezentari si cursuri in cadrul GPeC SUMMIT 27-28 Mai.Potrivit organizatorilor, lista speakerilor va continua sa se imbogateasca si cu alte nume sonore.Subiecte de maxim interes pentru oricine cauta succesul in E-Commerce si Digital MarketingZiua de 27 mai din cadrul GPeC SUMMIT este dedicata- locul cel mai potrivit pentru networking intre reprezentantii magazinelor online si furnizorii de servicii e-commerce.In cadrul Conferintei, speakerii invitati vor abordaprecum: Customer Experience, Usability, SEO, Mobile UX, Content Marketing, Facebook Ads, Digital Marketing, Engagement, Retention, Growth Hacking, AI, Voice Search, Personalization.Ziua de 28 mai aducecu speakeri internationali si, astfel:● Masterclass(3 ore) - Dennis Yu● Masterclass(3 ore) - Hannah Thorpe● Masterclass(3 ore) - Jono Alderson● Masterclass(3 ore) - Steven Hoober● Extended Masterclass(6 ore) - Gerry McGovern(6 ore) - Raluca Radu, Andrei Radu & GuestsLocurile pentru sesiunile de Masterclass sunt limitate la max. 30 de participanti pentru fiecare Masterclass, iar potrivit organizatorilor exista deja sesiuni la care sunt inscrisi peste 20 de cursanti in mai putin de 3 saptamani de la lansarea oficiala a inscrierilor.care asigura doritorilor cel mai mic pret pentru biletele de acces la GPeC SUMMIT, acesta fiind doar 79 EUR + TVA/persoana pentru ziua de Conferinta & Expo (27 mai).Preturile biletelor de acces la sesiunile de Masterclass & Curs variaza intre 79 si 99 EUR + TVA / persoana, dar exista si oferte speciale cu discount pentru ambele zile de eveniment. Incepand cu 16 aprilie, preturile vor creste cu 20 pana la 40 EUR / persoana.GPeC 2019 este un eveniment powered by FAN CourierGold Partner: VTEXEveniment sustinut de: Cora, DPD, Frisbo, GTS, New BlackRadioul Oficial: Kiss FMHosting Oficial GPeC: HosterionLimousine Service: City Limo