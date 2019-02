Zitec a inregistrat venituri de 6 milioane de euro in 2018, in crestere cu 22%

Un produs propriu, investitii de succes in industria fintech si digitalizare, dar si mutarea sediului in Timpuri Noi Square, printre castigurile anului 2018

Pentru anul 2019, compania are in plan dezvoltarea parteneriatelor recente in zona de RPA si IoT, cresterea activitatii pe pietele din UK si USA, si lansarea Mirro.io, noul produs Zitec, in prima jumatate a anului.Investitia in divizia de consultanta in inovare de la inceputul lui 2018 a adus companiei proiecte noi in portofoliu, atat prin castigarea de licitatii internationale, reflectate in cresterea cifrei de afaceri la peste(o crestere de 17% fata de 2017), cat si prin obtinerea de finantari nerambursabile, reflectate in cresterea de venituri la pestein 2018.Astfel, Zitec deruleaza in prezent proiecte pentru Agentia Spatiala Europeana si National Health Service Scotland, precum si proiecte din zona de imagistica medicala, dar si primul proiect european de realizare a unei curricule blockchain pentru cadre didactice si antreprenori, BLOCKS.In portofoliul Zitec pe 2018 se numara, care activeaza in industrii variate precum fintech, logistica, e-commerce, tehnologie, pentru care compania a extins pachetul de servicii de la dezvoltarea de solutii personalizate, la optimizari de performanta sau componente de digital marketing, pozitionandu-se ca partener strategic al clientilor sai, cu o viziune integrata asupra business-ului acestora.Printreai Zitec se numara Amadeus, ST Microelectronics, TechSoup, The FundWorks, The Wine Society, Sandton Capital, iar in Romania: PayU, SameDay Courier, Porsche Romania, Credit Europe Bank, Noriel, Urban Monkey, Depanero sau Network One Distribution.Divizia dedin cadrul Zitec a continuat in 2018 cresterea echipei, oferind clientilor servicii digital marketing end-to-end.Echipa acopera intreg spectrul de activitati in zona de prezenta si promovare in mediul online, inclusiv dezvoltarea si optimizarea website-urilor, SEO, social media, promovarea in sistem Pay-Per-Click, dar si media buying direct pe site-urile locale si in sistem programatic.Prin integrarea tuturor canalelor de comunicare, clientii Zitec au vizibilitate completa asupra datelor si astfel optimizarea mediilor de promovare devine mult mai eficienta.Zitec a inceput in 2018 si dezvoltarea celui de-al doilea, dupa succesul inregistrat cu Regista.ro (aplicatie completa de registratura electronica, folosita in prezent in peste 200 de primarii din peste 37 de judete din Romania).Mirro (mirro.io) se adreseaza organizatiilor pentru care dezvoltarea oamenilor este prioritara. Performanta fiecarui membru al echipei este privita in ansamblu, oferind o perspectiva noua asupra evolutiei in cariera si impactului individual in cadrul organizatiei si a rezultatelor de business. Mirro este un SaaS aflat in private beta testing si va fi lansat public in prima parte a anului 2019.", a declarat2018 a insemnat pentru Zitec si investitia in Instant Factoring, prima platforma fintech romaneasca de factoring lansata in luna aprilie. InstantFactoring.com a incheiat anul cu un volum dein valoare de 2,7 milioane de euro, o finantare de 1,5 milioane euro primita de la un fond de investitii din USA, dar si premiul pentru cel mai bun Start-up Fintech al Anului din Europa Centrala in cadrul Central European Startup Awards 2018 de la Varsovia.Una dintre provocarile anului a fost si mutarea in, in ansamblul de cladiri Timpuri Noi Square, pentru cresterea eficientei echipei si incurajarea creativitatii. Noile birouri Zitec se desfasoara pe o suprafata de 1.700 mp, iar designul si conceptul de amenajare au fost inspirate de pasiunile comune impartasite de membrii organizatiei: muzica, literatura si filmele science fiction.Echipa a reprezentat un atribut valoros si in nominalizarea companiei in topul realizat de platforma undelucram.ro, sustinand Zitec sa se claseze in Top 3 Cei mai Apreciati Angajatori din Romania in IT&C, dar si in toate ariile de activitate.Lider pe piata IT din Romania, cu birouri in Bucuresti si Brasov, Zitec este specializata in dezvoltarea de solutii de afaceri, servicii si produse tehnologice personalizate, precum si servicii de digital marketing.Zitec este una dintre putinele companii romanesti certificata Microsoft ISV Gold, Microsoft Cloud Gold, Amazon AWS Technology Partner si Google Cloud.In ultimul an, Zitec s-a clasat in Top 3 al celor mai apreciati angajatori din Romania, conform site-ului undelucram.ro si in "Topul companiilor din IT pentru care sa lucrezi" realizat de Revista BIZ.In 2018, serviciile livrate de Zitec clientului "PPT Preturi Pentru Tine" i-au adus acestuia premiul "Client of the Year", iar pentru serviciile de digital marketing, compania a fost nominalizata in topul agentiilor de digital din Romania conform Forbes, in timp ce campania de donare de sange la birou lansata de Zitec la nivel national - #cei1024 - a fost premiata cu "Cel mai bun proiect intern de CSR" la Gala Oameni pentru Oameni 2017, "CSR Initiative of the Year" la Romanian Outsourcing & Shared Services Awards si "CSR Program of the Year" la Galele ANIS din 2018 si 2019.