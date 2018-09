Canabisul, o afacere mai profitabila ca Bitcoin. Cand va ajunge o companie din aceasta industrie la o valoare de 100 de miliarde de dolari

Ziare.

Brendan Kennedy, CEO-ul Tilray, crede ca a sa companie ar putea ajunge sa valoreze 100 de miliarde de dolari, transmite Reuters Sursa citata sustine ca un producator de canabis are mari sanse sa ajunga atat de mare.Compania canadiana Tilray valora 16 miliarde de dolari, joi, pe bursa.Actiunile au crescut cu 93% cu o zi in urma, dupa ce Guvernul a aprobat experimentele medicale cu canabis in SUA.Totusi, au scazut masiv dupa 24 de ore. Si asta e problema cu aceasta industrie, caci mediul e foarte volatil. Asta pentru ca drogul e ilegal in America de Nord, cu exceptia Canadei, unde canabisul va putea fi folosit in scop recreational din octombrie.Reuters sustine ca, in ciuda acestui lucru, ideea ca o astfel de companie sa aiba o capitalizare de piata de 100 de miliarde de dolari este fezabila. Caci, pana la urma, peste 15 ani, estimarile arata ca intreaga piata de furnizori de canabis va totaliza 230 de miliarde de dolari, asa ca e posibil sa iasa la suprafata un gigant care sa detina aproape jumatate din afacerile globale.