Firme puternice din Franta si Romania isi unesc eforturile pentru modernizarea flotei militare

Intr-o conferinta de presa organizata in cadrul BDSA 2018, vicepresedintele executiv al companiei, Alain Guillou, a declarat ca solutia propusa de Naval Group Marinei Romane, corvetele Gowind® 2500, "sunt corvete de ultima generatie, testate in lupta pe mare, cu o platforma ultra-militarizata, echipata cu sisteme de lupta NATO pentru a face fata noilor provocari de aparare si securitate"."Platforma combina performante militare remarcabile cu un set cuprinzator de sisteme anti-suprafata (ASW), anti-submarin (AsuW) si capabilitati anti-razboi (AAW) . Sistemul de lupta SETIS interoperabil NATO ofera marinei cele mai bune mijloace de gestionare si de luare a deciziilor pentru a asigura suprematia asupra oricarui tip de amenintari. Este pe deplin testatat pe fregate FREMM. De aceea, credem cu tarie ca solutia noastra este cea mai buna pentru a indeplini cerintele strategice si operationale ale Marinei romane", a spus Alain Guillou.Pe de alta parte, acesta a subliniat ca Naval Group se bazeaza pe parteneri din tara si implica pe scara larga companiile industriale locale in activitatea sa."Ele devin parte a lantului nostru global de aprovizionare pentru achizitionarea de echipamente, blocuri, sub-sisteme sau chiar nave intregi. In acelasi mod, asiguram pregatirea echipajelor, astfel incat sa poata opera cel mai bine navele lor", a adaugat Guillou.In context, acesta a mentionat ca Naval Group a incheiat un parteneriat exclusiv cu Santierul Naval Constanta, care are o experienta indelungata in domeniul constructiilor navale."SNC va avea capacitatea deplina de a construi corvetele in santier, beneficiind si de sprijinul, si de experienta noastra vasta in domeniul transferului de tehnologie in intreaga lume. Marina Romana, cat si industria , vor castiga din acest proiect o adevarata autonomie si suveranitate in domeniul naval. Suntem pe deplin increzatori in capacitatea SNC de a dezvolta, cu sprijinul nostru, activitatile sale navale si de a crea noi locuri de munca in Romania", a mai spus Alain Guillou.Prezent la conferinta de presa, Viceamiralul Hubert L'Ebraly, reprezentant al Directiei Generale pentru Armament (DGA) din Franta, a declarat ca "Naval Group nu este doar o companie care construieste nave, este partenerul DGA si al Marinei franceze de peste 100 de ani"."Naval Group este singura companie din Europa care poate proiecta si construi cele mai complexe sisteme pentru lupta pe mare si care are capacitatea de a realiza transfer tehnologic in Romania catre partenerul sa local, Santierul Naval Constanta", a adaugat acesta.La randul sau, Radu Rusen, director general al SNC, a declarat ca oferta Naval Group - Santierul Naval Constanta este cea mai potrivita pentru nevoile de lupta ale Marinei Romane."Indeplinim cele mai inalte cerinte in domeniu, convinsi fiind, de asemenea, ca Romania trebuie sa obtina cea mai performanta tehnologie pentru banii alocati prin aceasta investitie pe termen lung. Cei doi parteneri ai asocierii, Santierul Naval Constanta si Naval Group considera programul de corvete drept un proiect economic major franco-roman, care va face posibil nu doar ca Fortele Navale Romane sa dispuna de cea mai avansata tehnologie pentru lupta pe mare, ci va face posibil si un amplu transfer de tehnologie de ultima generatie pentru economia romaneasca.Acest lucru va consolida capacitatile nationale in domeniu si va conferi un avantaj strategic pe termen lung, Romaniei, de care va beneficia, in primul rand, marina. Corvetele Gowind incorporeaza tehnologie de varf, testata in situatii reale pe mare, inclusiv tehnologie folosita pe fregate si submarine. Pentru Marina romana, corveta GoWind ar transforma radical capacitatea de actiune in Marea Neagra, iar militarii romani, al caror profesionalism este recunoscut in cadrul NATO, merita sa se poata baza in eforturile lor pe cea mai inalta tehnologie navala", a declarat Radu Rusen.