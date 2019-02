Comunicarea de brand. Crearea imaginii eco-friendly prin pungi biodegradabile branduite

Ziare.

O cale de promovare inovativa este pe pungi biodegradabile personalizate. Asocierea cu produse ecologice ajuta la formarea unei imagini pozitive a brandului.Ca solutie de promovare, astfel de pungi biodegradabile pot deveni o vitrina mobila pentru companiile, magazinele si agentii economici interesati de imaginea lor "eco-friendly". Total Gama Prod SRL realizeaza si personalizeaza pungi biodegradabile obtinute din materii prime reciclabile, care respecta standardele EN 13432.Aceste pungi biodegradabile au devenit o necesitate impusa de lege, pe de-o parte, dar si o maniera de a reduce din deseuri, o masura de protejare a mediului si implicit o cale mai sanatoasa pentru natura si ocupantii sai.Este un adevar general recunoscut ca succesul comercial al unui brand este legat de impactul social pozitiv pe care brandul il are. De valorile pe care le comunica si de activitatile de lobby si educationale pe care le intreprinde.Multi tineri din societatea de astazi sunt mult mai constienti de starea planetei, deoarece au crescut cu "Ziua Pamantului".Cumpararea produselor alimentare ecologice, imbracaminte si articole de ingrijire personala si a produselor fabricate din extracte naturale, precum pungile biodegradabile, trezeste un interes tot mai puternic in ultima perioada.Un brand care se asociaza cu valori ca "resposabilitatea", "respectul" va include in planul de afaceri politicile pro-eco.Valoarea brandului, care cuprinde totalitatea asocierilor pe care oamenii le fac cu o entitate (fie ca este produs, serviciu, persoana, loc sau idee/ideologie), poate sa creasca prin comunicarea grijii pentru oameni si mediul inconjurator.Implicarea in proiecte educationale de constientizare a raului pe care plasticul poate sa il faca in viata noastra este un pas esential in aceasta directie.Brandul interesat de comunicarea valorilor pro-mediu inconjurator poate demara campanii in scoli, pentru educatia noilor generatii. Se pot oferi copiilor pungi biodegradabile cu logo-ul brandului, in care scolarii sa-si impacheteze sandwich-urile sau sacose in care sa adune resturile alimentare.Sacosele sunt fabricate in totalitate din amidon vegetal si alte extracte naturale, fiind inofensive fata de plante, animale si intreg mediul inconjurator. Simultan cu aceste demersuri, se pot face cursuri sub egida brandului, in care sa se arate consecintele dezastruoase ale unei vieti inconjurate de materiale plastice: printre ele, faptul ca sute de animale mor ca urmare a ingerarii produselor din plastic.Un milion de pasari marine si 100.000 de mamifere sunt ucise anual de plasticul aflat in oceanele lunii. Noile pungi biodegradabile produse de Total Gama Prod SRL sunt inofensive daca sunt ingerate accidental de animale.Ori se pot initia in licee "cluburile chimistilor", promovand cresterea culturala si cunostintele in domeniile chimiei surselor regenerabile, a bio-rafinariilor si a bioeconomiei.Companiile responsabile se poate implica si in activitati de lobby directionate catre constientizarea de catre populatie a raului pe pare plasticul il face (anumiti compusi care se regasesc in materialele plastice pot provoca modificari hormonale, de exemplu), dar si prin oferirea alternativei: linia "verde" de sacose bio, obtinute din amidon de porumb. Proprietatile chimice continute de materialele plastice pot fi absorbite de organism.Testele indica faptul ca miliarde de oameni din intreaga lume sunt contaminati cu particule de plastic. Peste 83% din probele de apa potabila prelevate la nivel mondial sunt de asemenea contaminate.Cu toate acestea, la nivelul UE, in 2014 a fost estimat un consum de circa 99 miliarde pungi de plastic, deci circa 200 pungi de cetatean. La nivel mondial, in fiecare minut sunt folosite peste 1 milion de pungi din plastic iar anual se folosesc 500 de miliard de pungi de plastic.In scopul de a proteja resursele naturale si cele ale a ecosistemelor, o solutie palpabila sunt aceste pungi biodegradabile. Pungile sunt fabricate din amidon vegetal si alte extracte naturale care le permite sa se degradeze complet in termen de 3 - 4 luni (comparativ cu plasticul care se degradeaza in aproximativ 500 - 1000 de ani), fara a lasa reziduuri toxice. Ele pot inlocui pungile de plastic in aproape toate domeniile si sunt complet ecologice.In eforturile oricarui brand de a investi in imaginea sa "eco-friendly" vin si politicile globale. Conform predictiilor actuale, capacitatea globala de productie a bioplasticului va creste cu 47% pana in 2021, de la 4,16 milioane de tone in 2016, la peste 6 milioane tone. In plus, este prevazuta o dublare a pietei globale pentru tehnologii ecologice pana in 2020.Utilizarea in crestere a bioplasticului ajuta la reducerea volumului de deseuri, ceea ce are la randul lui un efect pozitiv asupra mediului.Pungi-biodegradabile.com vine in sprijinul mediului inconjurator introducand pe piata romaneasca noile pungi biodegradabile si compostabile. De la 1 ianuarie 2019 producatorul realizeaza si personalizeaza doar sacose obtinute din materii prime reciclabile, care respecta standardele EN 13432.