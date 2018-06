Premiera: Doua companii din China, in Top 10 al celor mai mari branduri din lume

Iata cum arata Top 10 BranZ 2018:

Ziare.

com

Gigantul de comert electronic Alibaba a intrat pentru prima oara in Top 10 BrandZ, publicat in fiecare an de WPP si Kantar Millward Brown, unde se mai afla si grupul Tencent. Avem astfel, in premiera, doua companii din China printre cele mai valoroase 10 branduri din lume.Alibaba ocupa locul al noualea in acest top, cu o valoare de brand aproape dubla, de 113 miliarde de dolari, in contextul expansiunii companiei lui Jack Ma in domenii precum platile mobile si cloud, noteaza CNN Tencent a intrat in Top 10 in 2017, avansand pana pe locul al cincilea pe parcursul ultimului an. Compania cu sediul in Shenzen, specializata in jocuri online, aplicatii, servicii de mesagerie instant si plati online, are o valoare de brand de 179 de miliarde de dolari, mai mare cu 65% fata de anul trecut. Inaintea sa se afla Google, Apple, Amazon si Microsoft. Facebook, in schimb, se afla pe locul al saselea.Tencent are o capitalizare de piata de 490 de miliarde de dolari, mai mare decat a celei mai valoroase banci americane, JPMorgan Chase.GoogleAppleAmazonMicrosoftTencentFacebookVisaMcDonald'sAlibabaAT&TReusita celor doua companii chineze este impresionat in conditiile in care au avut de infruntat numeroase obstacole pentru a ajunge aici."Provocarile cu care se confrunta brandurile din China nu sunt deloc mici. Notorietatea limitata pe pietele internationale, neincrederea pe fondul chestiunilor legate de calitate care au persistat de-a lungul istorie si reticenta brandurilor chineze fata de investitiile in campanii de publicitate globale cu un impact major le-au creat un dezavantaj fata de rivalii lor mai consacrati", spune Doreen Wang, sefa BrandZ.Dar ascensiunea Chinei si aparitia noii generatii de consumatori tineri, interesati de tehnologie, au creat oportunitati pentru antreprenorii chinezi, mai spune Wang: "Atitudinile se schimba, in special printre consumatorii tineri, care incep sa indrageasca brandurile chineze".Chiar daca patrunderea pe pietele americane este inca limitata pentru ambele companii, prezenta lor este in plina crestere in alte regiuni. Astfel, Alibaba castiga teren in Brazilia, Chile si alte tari din America Latina si are o prezenta solida in tari ca Israel, Spania si Coreea de Sud.De asemenea, Tencent se bucura de un mare success pe pietele sud-asiatice, in tari ca Thailanda si Singapore, sustine Wang, conform sursei citate.Valoarea brandului nu este acelasi lucru cu valoarea companiei (capitalizarea de piata) . BrandZ calculeaza valoarea brandurilor pe baza intervievarii utilizatorilor.