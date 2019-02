Turbionaire, brandul unor dezumidificatoare de aer de calitate superioara

Ziare.

com

Poate ca te intrebi care este cel mai bun dezumidificator de aer si de unde il poti achizitiona, iar o astfel de intrebare este perfect legitima daca tinem cont de numeroasele astfel de aparate de tratare a aerului care sunt disponibile pe piata. Daca vrei sa gasesti cel mai performant si cel mai fiabil astfel de dezumidificator de aer, atunci trebuie sa stii ca modelele de dezumidificatoare de la Turbionaire iti vor satisface toate asteptarile si vor reusi sa elimine eficient umiditatea din orice spatiu. Modelele de dezumidificatoare de aer Turbionaire sunt Smart 12, Smart 16 si PRO 50. Oricare dintre aceste modele ofera cele mai inalte standarde de calitate si eficienta, diferenta fiind data de suprafata spatiului pentru care este recomandat fiecare model.Dezumidificatorul Turbionaire Smart 12 poate elimina pana la 12 litri de apa pe zi dintr-o incapere cu o suprafata de pana la 17 metri patrati, pe cand modelul Turbionaire Smart 16 poate sa elimine pana la 16 litri de apa in 24 de ore si este recomandat pentru incaperi avand o suprafata de pana la 25 de metri patrati. Pe de alta parte, dezumidificatorul Turbionaire PRO 50 poate fi folosit ca si dezumidificator profesional, pentru spatii foarte mari precum biblioteci sau depozite. Oricare dintre aceste modele ai alege, vei beneficia de control cu ajutorul unui panou cu afisaj cu LED si de functia de higrostat integrat. Mai mult decat atat, functia auto-restart este perfecta pentru ca acest dezumidificator sa porneasca automat in cazul unei pene de curent. Modelele Smart 12 si Smart 16 au finisaje glossy, sunt extrem de compacte si astfel pot fi folosite in orice incapere. Trebuie de asemenea subliniat faptul ca oricare dintre aceste modele de dezumidificatoare Turbionaire sunt foarte silentioase si nu vor deranja indiferent daca il folosesti in dormitor, in biroul tau sau in biblioteca unde lucrezi zi de zi.Avand astfel de caracteristici, este cu siguranta dificil sa nu fii tentat sa achizitionezi un dezumidificator Turbionaire . Daca te intrebi un poti gasi aceste modele fantastice de aparate de tratare a aerului, trebuie sa stii ca Intax Trading comercializeaza astfel de dezumidificatoare de aer absolut fantastice. Orice model ai alege, poti comanda pe Turbionaire.ro. Intax Trading este o firma care incepand din anul 2002 furnizeaza cele mai performante aparate de tratare a aerului si de ventilatie pentru diverse brand-uri renumite in acest domeniu. Promptitudinea si profesionalismul ii caracterizeaza pe cei de la Intax Trading si daca vrei sa uiti de orice problema cu umiditatea excesiva, atunci nu mai pierde timpul si gaseste modelul de dezumidificator Turbionaire de care ai nevoie, la Intax Trading.Acum ca ai aflat de unde poti gasi cel mai bun dezumidificator de aer, nu ramane decat sa iei legatura cu cei de la Intax Trading si in cel mai scurt timp problemele cauzate de umiditatea excesiva vor fi de domeniul trecutului.Mai multe informatii gasesti pe www.turbionaire.ro