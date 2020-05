Kaufland livreaza pachete de alimente pentru clientii din toata tara, inclusiv din mediul rural

cariere@kaufland.ro

Noul serviciu vine in sprijinul tuturor persoanelor care nu au acces usor la cumparaturi, fie ca locuiesc in medii izolate, fie nu pot iesi din casa sau locuiesc departe de magazine.De astazi, clientii din toata tara, unul din cele, ce va fi livrat direct acasa, simplu si rapid.Pachetele ofera selectii de produse esentiale ce acopera cumparaturile de baza pentru cel putin o saptamana, in doua variante:● pachetul standard de 39 kg, ce contine de la produse de panificatie, faina, malai, orez, ulei, conserve de legume sau pate, lapte, zahar, cafea si paste, pana la fructe, legume si apa si altele;● pachetul standard plus de 46 de kg, pentru familii extinse, cu un numar suplimentat de produse.Preturile incep de la 150 lei pentru optiunea standard, respectiv 240 de lei pentru cea extinsa, plus transport.Comenzile se pot plasa pe site-ul www.kauflandlivreaza.ro sau telefonic la numarul 0800.080.888 (tarif normal), de luni pana vineri intre orele 08:00-20:00 si sambata intre 08: 00-17:00 cu exceptia sarbatorilor legale., spuneToate modalitatile de plata sunt disponibile, atat cu cardul la plasarea comenzii sau la sosirea curierului la destinatie, acolo unde este posibil, cat si in numerar.Intregul proces de livrare respecta cele mai inalte standarde igienico-sanitare, astfel ca produsele sa ajunga in conditii de maxima siguranta la clientii din tara.Kaufland Romania crede ca #ResponsabilitateaFaceDiferenta, de aceea cauta permanent sa dezvolte servicii noi, prin care sa fie un adevarat sprijin al comunitatii si sa vina in ajutorul categoriilor defavorizate de oameni.Mai multe informatii despre serviciile puse la dispozitie de Kaufland Romania in aceasta perioada si proiectele de implicare sociala sunt disponibile pe www.kaufland.ro Kaufland se numara printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu 1.300 de magazine in 8 tari, 132.000 de angajati si o retea de 129 de magazine in Romania.In 2019, Kaufland Romania a primit pentru a treia oara certificarea Best Buy Award, care atesta ca este lantul de magazine cu cel mai bun raport calitate - pret de pe piata locala. Kaufland detine si distinctia Customers' Friend pentru compania cu cele mai bune servicii pentru clienti, acordata de Institutul international ICERTIAS, in urma unei analize de piata.Strategia noastra are ca scop indeplinirea dorintele clientilor cu accent pe garantiile si serviciile noastre, varietate, un nivel ridicat de calitate si, bineinteles, preturi atractive. Pentru mai multe informatii, vizitati www.kaufland.ro.Kaufland angajeaza persoane cu dizabilitati la nivel national. Cei interesati pot aplica online, pe cariere.kaufland.ro - unde este disponibila lista posturilor vacante, prin e-mail lasau la numarul de telefon 021.9132.