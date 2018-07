Bucurestenii pierd cel putin 520 de ore pe an cand opteaza sa isi construiasca in regim propriu casa

Avantaje Welcome Home

Agentia WelcomeHome este prima si singura agentie care preia absolut toate grijile inerente construirii unei case.Pentru prima oara in Bucuresti si in judetul Ilfov, toti cei care doresc sa isi construiasca o casa pot apela la o firma, ce preia toate responsabilitatile, dar mai ales grijile inerente construirii unei case.Compania este parte din K Group, organizatorul Salonulului Imobiliar Bucuresti, cel mai mare targ din domeniu.", spuneAgentia se ocupa de: identificare terenului, acte, planuri de arhitectura si structura, constructia propriu-zisa si toate etapele ei, design interior, mobila, peisagistica, sisteme de automatizare pentru casa inteligenta, sisteme de supraveghere, chiar si curatenia finala.In cadrul agentiei WelcomeHome, specialisti din toate domeniile si-au dat mana si lucreaza pentru prima oara cu adevarat impreuna, iar un responsabil WelcomeHome este tot timpul acolo pentru clientul final!, caci comisionul agentiei este oferit direct de catre furnizorii de servicii;, deoarece aceasta poate de asemenea prelua un furnizor deja agreat de catre client si il poate integra printre ceilalti furnizori.Practic, daca clientul are de pilda un arhitect preferat, atunci acesta este preluat tot de catre responsabilii WelcomeHome, pentru ca echipa sa fie completa, dar mai ales sa lucreze impreuna la construirea casei.Agentia WelcomeHome este parte din K Group Corporation, alaturi de alte 10 branduri recunoscute pe piata, inclusiv Bon Mariage si Salonul Imobiliar Bucuresti - eveniment bianual organizat la Palatul Parlamentului.Acest lucru este asadar important, din perspectiva:1.- experienta de lucru cu clientii pe toata durata pregatirii nuntii si armonizarea serviciilor oferite de catre furnizori;2.- cunoasterea pietei de profil si a tuturor jucatorilor din piata.Mai multe detalii, aici: www.welcomehome.ro