Cativa bucuresteni lupta in instanta cu dezvoltatorii imobiliari care vor sa umple cu blocuri malul lacului Baneasa

Oamenii se lupta, in instanta, si cu dezvoltatorul, dar si cu primaria Bucuresti

De ce nu vor oamenii sa se mai construiasca blocuri pe malul Lacului Baneasa

Ziare.

com

De mai bine de un deceniu, bucurestenii care locuiesc pe malul lacului Baneasa - intr-o zona destinata "cladirilor individuale mici", potrivit Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - se uita neputinciosi cum cartierul li se umple, incetul cu incetul, cu blocuri. La inceput, oamenii au sesizat autoritatile locale si le-au cerut sprijinul. Cand au vazut, insa, ca nimanui nu-i pasa de problemele lor, cativa dintre proprietarii din zona au infiintat Asociatia pentru protectia lacului Baneasa si au inceput sa lupte pe cont propriu pentru rezolvarea problemelor din cartierul lor.Remus Serban, presedintele asociatiei, a explicat pentruca oamenilor care si-au construit case in zona, autoritatile le-au impus sa respecte regulile de urbanism. In consecinta, oamenii au lasat suficient spatiu verde in jurul caselor. In plus, inaltimea cornisei (partea superioara a peretilor, pe care se sprijina acoperisul - n.red.) a fost de maxim 10 metri. In schimb, pentru blocuri nu s-au respectat aceleasi reguli."La acest moment, sunt 10 blocuri aici, in cartier, pe malul lacului. In plan si aceste constructii aratau tot ca niste case. Unele mai lungi, ce-i drept, dar cu nivelul de inaltime al unor case. Numai ca intre ce fusese planificat si ce s-a construit, au aparut diferentele pe care le puteti vedea", a declarat Remus Serban.Ce-i drept, pe strada Nufarului se inalta 3 blocuri mari si inalte, care numai "cladiri individuale mici" nu se pot numi. Apoi, de cum intri pe strada Liliacului, dai cu ochii alte 2 blocuri voluminoase, in mod clar mai inalte decat majoritatea cladirilor din zona. Langa ele, o alta scara de bloc e in constructie. Iar in camp, printre balarii, spre malul lacului, se mai vad inca doua scari de bloc. Practic, intr-o zona in care n-ar trebui construite cladiri care sa aiba mai mult de 2 etaje si o mansarda, s-au construit si imobile cu 5 niveluri!Deja patiti - stiind ca unii dintre dezvoltatorii imobiliari spun una si fac alta - membrii Asociatiei Protectia Lacului Baneasa au intrat in alerta in momentul in care au auzit ca pe strada Liliacului urmeaza sa se ridica inca un bloc. Cum nu le-a placut ce au aflat, si-au angajat un avocat si au contestat in instanta demararea proiectului."Consiliul General al Municipiului Bucuresti adoptase deja Hotararea 522/31.10.2017 , prin care modifica planul urbanistic zonal (PUZ) pentru a permite constructia blocului, pe strada Liliacului 41-45. Noi am obtinut, in instanta, suspendarea executarii acelei hotarari", a declarat pentruavocatul Asociatiei pentru protectia lacului Baneasa, Cristian Laurentiu Preda.Instanta a decis, de fapt, ca documentatia dezvoltatorului imobiliar prezenta o problema care justifica suspendarea Hotararii 522/31.10.2017 a CGMB. Asa cum era de asteptat, dezvoltatorul a atacat decizia cu recurs. Interesant este ca si Primaria a atacat hotararea instantei, asa cum se poate vedea pe siteul Tribunalului Bucuresti . Ramane sa aflam de ce tine Primaria Bucuresti atat de mult sa modifice PUZ pe strada Liliacului, dar si cum se va solutiona cauza, in instanta.Oricum, Asociatia pentru protectia lacului Baneasa nu vrea doar suspendarea Hotararii 522/31.10.2017 emisa de CGMB, ci si anularea ei. In consecinta, a si inregistrat o cerere, in acest sens , la finele lunii septembrie.Parte dintre motivele pentru care se solicita anularea: dezvoltatorul n-ar avea o serie de avize, iar blocul ar urma sa fie mai mare decat permit, in mod normal, regulile urbanistice din zona.a contactat, pe 19 octombrie, casa de avocatura care reprezinta, in instanta, dezvoltatorul imobiliar care vrea sa construiasca blocul de pe strada Liliacului 41-45. Ni s-a spus, initial, ca avocatul care il reprezinta pe dezvoltator nu e la birou. Drept urmare, am comunicat casei de avocatura contactele noastre si am solicitat un punct de vedere privind constructia blocului. Pana la data publicarii acestui articol, nu am primit niciun raspuns.Strada Liliacului este, la acest moment, desfundata. Iar asta inseamna ca accesul oamenilor, in zona, ar fi destul de dificil. Iar acesta nu este decat unul dintre motivele pentru care blocul n-ar trebui sa se construiasca acolo, potrivit avocatului Cristian Laurentiu Preda."Trebuie sa tinem cont si de faptul ca acest bloc ar urma sa se ridice nu doar intr-o zona de case, ci si in culoarul de zbor al aeroportului Baneasa. Momentan, acest culoar este nefunctional, dar in viitor este posibil ca zborurile (de linie - n.red.) pe aeroportul Baneasa sa fie reluate", ne-a declarat Cristian Preda.In plus - ne-au spus oameni din cartier - inainte sa se gandeasca macar sa permita supraaglomerarea zonei, autoritatile ar trebui sa se asigure ca aceasta beneficiaza de utilitati si de drumuri."Canalizarea din zona este artizanala, la acest moment. Cele mai multe dintre locuinte sunt racordate la o teava pe care a tras-o un locatar al cartierului pentru sine. Ni se tot spune ca se va face, dar ca exista o problema cu procedurile, ca trebuie facuta descarcare (zona fiind si sit arheologic - n.red.) . S-a inceput acum o lucrare pe Liliacului, dar nu stim cat din cartier va deservi, de fapt...Drumurile lasa si ele de dorit. Ne straduim de mult sa convingem autoritatile sa asfalteze. Dar ca sa o fac trebuie sa ne exproprieze, pentru ca parte din drum este in proprietatea locatarilor. Si nu se gaseste modalitatea de a face aceasta expropriere. Ni se spune ca trebuie sa ne donam terenurile. Ceea ce e normal doar pana la un punct... In plus, avem nevoie de iluminat public mai bun si inca nu se face.Oricum, totul aici a fost gandit si dimensionat pentru case, nu pentru blocuri. De aceea stazile nu sunt foarte late. Reteaua electrica e si ea gandita tot pentru case. Daca supraaglomerezi, nu faci decat sa creezi probleme atat pentru noi, cei care stam la case, cat si pentru cei care urmeaza sa se mute la blocuri.Am vrea sa se inteleaga: noi nu ne opunem sa se construiasca in zona noastra. Dimpotriva! Dar vrem sa se construiasca in acord cu normele urbanistice pe care le-am respectat cu totii, cand ne-am construit casele", spune Remus Serban, presedintele Asociatiai pentru protectia lacului Baneasa.Oamenii din zona spun ca putini bucuresteni mai sunt interesati sa isi ridice o casa in Damaroaia, pe malul lacului Baneasa. Motivul: terenul s-a scumpit foarte mult, in ultimii ani, in zona, ajungand acum la 500-600 de euro pe metru patrat. In consecinta, singurii care mai dau milioane de euro pe cateva mii de patri patrati de teren in zona sunt dezvoltatorii imobiliari. Si nici ei nu isi pot recupera investia decat construind blocuri, in care un apartament ajunge sa coste si cateva sute de mii de euro. Asa ca bucurestenii care stau la case, pe malul lacului, sunt mereu cu ochii in patru si duc o lupta continua cu dezvoltatorii imobiliari, pentru a impiedica supraaglomerarea zonei.Si chiar daca nu le e chiar usor, oamenii sunt hotarati sa continue, ca sa se asigure ca malul lacului Baneasa nu va sfarsi sufocat de blocuri, in urmatorii ani.