Firma Euro Construct, al treilea mare constructor din Romania, intra in insolventa

Ziare.

com

Desi compania a avut profit in fiecare an - incheind 2016 cu afaceri de 256,6 milioane lei si un castig net de 15,9 milioane lei cu un provizion de 8,6 milioane lei - aceasta are datorii de sute de milioane de lei catre furnizori, potrivit Profit.ro Firma a cerut singura insolventa la sfarsitul lui 2017, inainte ca judecatorii sa ia o decizie asupra unei solicitari similare din partea creditorilor, ce ar fi urmat sa dea un raspuns pe 27 februarie.Potrivit procedurii, exista anumite avantaje pentru companiile care intra in insolventa la cerere, printre care si propunerea administratorului judiciar.O posibila explicatie pentru neplata datoriilor ar fi creantele pe care le are firma de recuperat, ce ajung la un cuantum de 241,4 milioane lei.Potrivit termene.ro, Euro Construct Trading '98 este detinuta de Sorin Vulpescu, prin firma VVV Managementul Afacerilor (60%), si Dan Besciu (40%), care in 2014 a fost retinut de procurorii DIICOT intr-un dosar de evaziune, spalare de bani si delapidare Compania ocupa locul 3 in topul firmelor locale de constructii, pe o piata pe care mai opereaza Delta Antrepriza de Constructii si Montaj, Tancrad, Fcc Construccion Barcelona sucursala Bucuresti, Tel Drum si Tehnologica Radion, potrivit Profit.ro.Ultimul contract al firmei a fost cel privind Pasajul Sudului din Bucuresti, caz in care Primaria Capitalei a acuzat intarzieri si a amenintat cu rezilierea contractului