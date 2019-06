HBM-NOBAS BG120 TA-6 (6X6) - autogrederul perfect pentru santierele din Romania

Exista in acest moment multe drumuri aflate in lucru sau complet in constructie drumuri care pentru a fi gata la timp au nevoie de constructori seriosi, dornici sa faca investitii.Pentru astfel de lucrari, cea mai buna investitie care se poate face este intr-un greder de calitate , nou, care sa creasca foarte mult nivelul de productivitate.HBM-NOBAS BG120 TA-6 (6X6) este candidatul ideal pentru acest tip de activitate si veti vedea in cele ce urmeaza care sunt principalele sale avantaje si mai ales de ce ar trebui cumparat.- ceea ce-l face perfect pentru drumurile inguste din Romania. Reuseste astfel sa fie foarte productiv si eficient din punct de vedere al consumului. Un utilaj de constructii care se misca greoi pe santier nu face altceva decat sa consume combustibil degeaba si sa adune in spate multe ore de functionare in care pur si simplu nu este productiv. Faptul ca utilajul are dimensiuni mari nu inseamna ca e putin manevrabil. Tehnologia a evoluat destul de mult in aceasta sfera a utilajelor de constructii.- vizibilitatea este foarte buna iar acest lucru este un mare avantaj pentru santierele noastre inghesuite. Vizibilitatea este si un factor de siguranta. S-au intamplat si se intampla in continuare foarte multe accidente de munca pe santierele din Romania iar mai multa vizibilitate (sau o mai buna vizibilitate) reduce aceste riscuri.- operatorul nu trebuie neglijat, forta de munca calificata se gaseste destul de greu in Romania asa ca firmele de constructii trebuie sa ia in calcul acest lucru.- santierele sunt locuri galagioase dar asta nu inseamna ca nu trebuie sa incercam sa reducem poluarea fonica in vederea reducerii nivelului de stres al muncitorilor. Cei care lucreaza pe langa un utilaj HBM-NOBAS BG120 TA-6 (6X6) nu vor avea probleme din acest punct de vedere, intrucat este echipat cu un motor PERKINS cu 4 cilindri in linie, ceea ce inseamna ca avem de-a face cu un utilaj destul de silentios in operare.- atunci cand situatia impune, acest autogreder poate face fata celor mai intense solicitari. Performantele uimitoare il vor transforma intr-o achizitie buna pentru orice tip de santier, indiferent de dimensiune.De fapt, pe langa constructia de drumuri, autogrederul HBM-NOBAS BG120 TA-6 (6X6) mai este recomandat si pentru constructia de infrastructura feroviara, piste de avion, constructia fabricilor, a terenurilor de sport sau a gropilor de gunoi. Este un utilaj polivalent care aduce performanta indiferent de lucrare.