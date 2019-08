Inchirierea uniformelor de lucru - beneficii pentru angajator si angajati

Ziare.

Imaginea angajatilor este un aspect important in stabilirea si consolidarea unor noi relatii de afaceri, iar daca uniforma de lucru este personalizata cu logo-ul companiei, proprietarul se bucura de cea mai eficienta promovare cu titlu gratuit.Calitatea materialelor din echipamentul de lucru este un beneficiu atat pentru angajator, cat si pentru angajat.Din acest punct de vedere, tot mai multi angajatori prefera sa externalizeze acest serviciu, optand pentru inchiriere echipamente de lucru Siguranta la serviciu trebuie sa fie prima grija a fiecarui angajat, indiferent de functia sau raspunderea pe care le ocupa intr-un colectiv.Dincolo de normele de protectia muncii, care trebuie respectate pentru a desfasura o activitate legala, este foarte important sa te asiguri ca iti desfasori activitatea in conditii de siguranta deplina pentru tine si colegii tai. Iar aceasta responsabilitate creste pe masura ce ai mai multi oameni in subordine.Primul element de protectie intre angajat si pericolele pe care le prezinta masinile, substantele, echipamentele sau alte obiecte cu care interactioneaza in timpul lucrului este uniforma de serviciu.Asadar, alegerea produselor de calitate, cu materiale specifice activitatii desfasurate, care asigura un grad superior de protectie, este de o deosebita importanta atat pentru angajator, cat si pentru angajati.Prin prezentarea conditiilor de lucru unei firme care se ocupa cu inchirierea echipamentelor de protectie, vei obtine cele mai potrivite materiale, confectionate si intretinute conform legislatiei in vigoare.Marele avantaj al inchirierii echipamentelor de lucru este ca vei avea tot timpul la dispozitie uniforme adecvate, confectionate din materiale testate si rezistente si personalizate la comanda.Contractarea unui serviciu de inchiriere inseamna livrarea saptamanala a echipamentelor de lucru noi sau curatate profesional, direct in vestiar sau la locul de munca.In conformitate cu fluxul de lucru se stabileste un anumit volum de echipamente, astfel incat angajatii se pot bucura de conditii optime de lucru tot timpul.Achizitionarea, intretinerea si depozitarea uniformelor de lucru poate deveni o povara daca esti angajat si te ocupi personal de acest aspect sau daca esti angajator si trebuie sa asiguri necesarul pentru un colectiv.De toate acestea se poate ocupa o firma care inchiriaza uniforme de lucru, ajutandu-te sa economisesti bani si spatiu de depozitare.Grija pentru propria imagine este un alt numitor comun deoportiva pentru angajator si angajati.Fiecare isi doreste sa arate si sa se simta cat mai bine, iar prezenta unei uniforme de lucru sporeste coeziunea grupului.Imbracat la fel ca alti colegi, simti ca faci parte dintr-o echipa, iar acest sentiment este benefic pentru confortul personal in timpul lucrului.Pe de alta parte, daca ai de condus o afacere, imaginea echipei tale este un aspect de marketing greu de neglijat.Felul cum se prezinta angajatii tai spune multe despre tipul de management pe care il aplici.Orice potential partener va aprecia grija pe care o acorzi imaginii afacerii tale si confortului celor care contribuie la bunul mers al lucrurilor.In plus, aspectul unui colectiv in echipament de lucru poate fi valorificat si promovat prin produse de marketing dedicate. Astfel, fiecare angajat face reclama firmei la care lucreaza prin simpla purtare a uniformei de serviciu.Ca angajat, ai tot interesul ca in timpul petrecut la serviciu sa te bucuri de un echipament usor, aerisit, dar si rezistent si sigur in orice conditii.In calitate de angajator, trebuie sa asiguri cele mai bune conditii de munca, pentru a beneficia de serviciile unei echipe multumite si in deplina siguranta din punct de vedere al normelor de protectie.