Linia vietii orizontala, sisteme de protectie la cadere

Linia vietii orizontala, sisteme multidirectionale de lina vietii

Sistemele pot fi proiectate pentru pana la cinci utilizatori simultan;

Se pot fixa pe aproape orice structura si acoperis;

Urmeaza conturul cladirii urmarind colturi sau zone inclinate in sus sau in jos;

Poate fi extins astfel incat sa includa si portiuni verticale;

Slider-ul unic Latchways Transfastener permite lucratorilor sa parcurga toata intinderea sistemului fara a fi nevoie sa se deconecteze pentru trecerea peste ancorele intermediare;

Incorporeaza in mod normal stalpii pentru line vietii cu absorbitor de energie Latchways Constant Force post pentru o protectie la cadere cat mai buna si o utilizare si instalare simplificate.

Unde nu sunt disponibili stalpi Constant Force, se pot monta absorbitoare de energie in linie pentru a asigura acelasi grad de protectie impotriva caderilor;

Sistemele de linia vietii sunt certificate conform cu toate standardele in vigoare.

Instalare

Instalarea sistemelor de linia vietii orizontala este realizata de personal instruit si certificat de catre Latchways si de catre firme autorizate ca montator al sistemelor Latchways.

Verificari si mentenanta

Sistemele de linia vietii se verifica anual de instalatori calificati pentru a ne asigura ca certificarea sistemului este valabila. Controale cheie ca verificarea declansarii absorbitoarelor de energie, verificarea setarilor si verificarea strangerii suruburilor sunt parte din acest proces.

Instructiuni de utilizare

La sistemul de linia vietii utilizatorii se pot atasa doar printr-o lonja (franghie) de oprire a caderii si un ham complet, conform cu toate standardele in vigoare;

Verificati pre-tensionarea cablului inainte de utilizare;

Sistemele de linia vietii vor fi folosite de numarul maxim de personal definit in proiect si inscris pe eticheta sistemului;

Mai multe informatii sunt disponibile pe eticheta sistemului.

Sitemele de linia vietii orizontala instalate de noi sunt certificate EN 795:2012 si sunt confectionate din inox 316 L ceea ce le face foarte rezistente la coroziune.La cerere se pot furniza si sisteme galvanizate sau pentru aplicatii speciale sisteme confectionate din INOX duplex sau duplex acoperit cu PVC.Pentru ca avem un departament puternic de protectii anticorozive va putem oferi solutia optima din punct de vedere al coroziunii. Linia vietii orizontala Latchways se poate monta intr-o multitudine de configuratii in apropierea utilizatorului sau la distanta, deasupra capului.Sistemul poate fi instalat pe mai multe directii cu ajutorul pieselor de colt sau daca sunt mai multe sisteme ce se intersecteaza, utilizatorul poate trece liber de la un sistem la altul fara a se deconecta prin intermediul pieselor ce se misca liber pe patru directii.Sistemele Latchways ManSafe ofera o solutie completa pentru toate aplicatiile de protectie la cadere si linia vietii orizontala.Versatitlitatea sistemului si utilizarea facila, il face ideal pentru protejarea lucratorilor in timp ce isi rezolva sarcinile zilnice ca mentenanta, curatenie, acces si inspectii.Pentre mai multe informatii despre orice aspect al sistemelor de linia vietii orizontala, Latchways Mansafe, inclusiv instalrea, inspectia, punerea in functiune, instruirea utilizatorilor si verificarile periodice, contactati echipa AlpAccess