MESTERESTI, magazin online de materiale de constructii si amenajari

Ti s-a intamplat sa gasesti pe Internet un produs, dar sa nu stii daca este bun pentru tine? Ai simtit vreodata nevoia sa te consulti cu cineva cand cumperi de pe net? Ce spui de un magazin online, unde pentru fiecare cumparatura poti sa te sfatuiesti cu un specialist? www.mesteresti.ro este o platforma online unde toate tranzactiile se efectueaza prin comanda telefonica. Suni la numarul afisat, iar un consilier MESTERESTI iti va oferi cele mai bune sfaturi privind achizitia, transportul si montajul produselor.", explica Ionut Sendrea, manager de promovare MESTERESTI.Platforma www.mesteresti.ro comercializeaza produse pentru casa si gradina. Pe site se pot gasi garduri beton, locuri de joaca pentru copii, mobilier decorativ, gard metalic, gard de lemn, porti metalice, spalieri, butoaie, usi de interior si multe alte categorii de marfuri.", spune Ionut Sendrea. In prezent, pe www.mesteresti.ro gasesti peste 1.000 de produse pentru amenajarea locuintei si materiale de constructie.Atasamentul tot mai mare al clientilor fata de cumparaturile online vine si din multiplele avantaje pe care acest tip de serviciu le implica. In primul rand, cumparaturile online ocupa mai putin timp.", spune managerul de promovare MESTERESTI.In plus, comertul online implica si o economie de bani. Produsele sunt livrate clientului direct de la furnizor. In acest fel se elimina costurile de depozitare si transport, obtinandu-se preturi mai bune decat in magazinele traditionale de bricolaj.", spune Ionut Sendrea.Implicarea consilierilor de vanzari, care comunica zilnic la telefon cu clientii, creste semnificativ gradul de satisfactie al cumparatorilor si reduce rata de retur.", explica Ionut Sendrea.Compania MESTERESTI a luat nastere in urma cu 11 ani, iar astazi www.mesteresti.ro este unul dintre cele mai mari magazine online din Romania, comercializand materiale de constructii si amenajari.Anual, peste 600.000 de clienti viziteaza platforma online. MESTERESTI livreaza peste 40.000 de comenzi pe an in toata tara.