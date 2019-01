Modificarea legislatiei privind salariul minim in constructii va tranforma munca la gri in munca la negru

Cezar Petre este inginer, absolvent al Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti. Cu experienta in proiectarea si urmarirea executiei in conditii de calitate a constructiilor, in acest moment este presedintele Colegiului Tehnic al Dirigintilor de Santier.

Insa acest import de forta de munca nu se poate face in orice conditii si la orice pret, motiv pentru care si-au ridicat cheltuielile peste cele sustenabile ale pietii.Ca urmare a acestui lucru, aceste companii au facut actiuni de lobby ca salariul minim sa creasca aproape de cheltuielile pe care ei le au cu acesti muncitori importati. Aici nu discutam doar de salarii, ci si de cazare, masa, transport s.a.m.d...Justificarea ar fi fost aceea ca majoritatea angajau muncitorii pe salariul minim pe economie. Aici nu i se spune munca "la negru" ci "munca la gri".Dar aici statul nu a luat in considerare tot ansamblul Romaniei, caci sunt judete foarte sarace, in care este foarte greu sa asiguri acest nivel de salarizare, care nu vine doar cu suma catre angajat, care cu siguranta era deja platita, ci mai ales cu taxe crescute.Esenta acestei modificari nu o reprezinta cati bani va lua angajatul in mana, caci cu siguranta el lua deja aceasta suma, doar ca o parte "la negru", ci cati bani se vor duce in bugetul golit al statului.Trebuie sa precizam faptul ca prin modul de functionare a pietii constructiilor, preturile aplicate sunt cele mai scazute din Uniunea Europeana. Vrem salarii ca in Europa cu totii, dar dorim sa platim pretul la case ca in Romania. Acest lucru nu este posibil. In fapt, pretul scazut al constructiilor vine tocmai din faptul ca o parte din economie se desfasoara "la negru" sau "la gri". Nu spunem ca este corect, ci ca acestui lucru noi ii datoram preturile scazute.In realitate, marea majoritate a firmelor din constructii care angajeaza muncitori o fac cu salariul minim pe economie, insa banii luati de catre angajati sunt mai multi. Dar aceasta este consecinta supraimpozitarii fortei de munca la niste cote alarmante:Este greu de sustinut acest nivel. Tocmai de aceea solutia la gri este una impusa executantilor si nu dorita de acestia.Dintr-o sete de bani, ca urmare a cresterii nejustificate a salariilor din domeniul public, mediul privat este puternic lovit. Desi sunt acuzate firmele de constructii de "munca la gri", nu se vorbeste de faptul ca in realitate o buna parte din activitate se desfasoara "la negru".Prin modificarile fiscale, "munca la negru" nu este afectata, ba chiar va obtine un avantaj financiar. Ce se va intampla? Cum cifrele nu sunt sustenabile, vom asista la un efect de bumerang: ca sa se incadreze in cheltuieli, companiile ce foloseau "munca la gri" vor fi nevoite sa mute o parte din aceasta "la negru", ca se se mentina competitive.Va fi in fapt reactia pietii. Statul nu va incasa mai mult bani, iar companiile mari nu vor castiga avantaje competitive, ci vor mai pierde din ele.Multi vor renunta la a-si mai plati muncitorii cu salarii si vor adopta solutia de plata "la lucrare", adica plata catre echipa pe faze de executie si care de cele mai multe ori se face la negru.Chiar si atunci cand aceste echipe isi fac companii, sub recomandarea angajatorilor, ele de cele mai multe ori nu angajeaza acei oameni, ci isi asuma riscul lor, nu platesc aproape niciodata taxe la stat si sfarsesc in faliment iar administratorii, fara prea mare intelegere a fenomenului, sub urmarire penala.Cu un asa ritm de modificare a legislatiei, de pe o luna pe alta, nu intrevedem lucruri bune. Am putea spune ca cineva acolo sus are intentia clara de a lovi puternic economia nationala si cauta toate caile posibile sa o prabuseasca.