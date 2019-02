Reusita inginereasca impresionanta: Un coridor lung de 300 de metri construit peste 4 zgarie-nori

Ziare.

Dezvoltatorul asiatic CapitaLand din Singapore a anuntat zilele acestea ca proiectul a fost finalizat din punct de vedere structural, in prezent fiind desfasurate lucrari pentru finalizarea interiorului.Inagurarea oficiala ar urma sa aiba loc in a doua parte a acestui an.Amintind de complexul Marina Bay Sands din Singapore proiectat de acelasi arhitect, dar mai ambitios decat acesta, designul Raffles City a fost inspirat de panzele vechilor nave comerciale chineze care navigau odinioara pe apele maretului Fluviu Albastru.Proiectul, in care a fost implicata si firma nemteasca de inginerie Arup, este de-a dreptul grandios, fiind format din opt turnuri distincte, care au impreuna o suprafata de peste 800.000 de metri patrati.Principala atractie este insa "coridorul" curbat, asa-numitulCrystal, care se sprijina pe patru zgarie-nori inalti de 250 de metri, in timp ce este conectat la alte doua turnuri din grupul de opt prin intermediul a doua punti mai mici.