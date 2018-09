Servicii de carat moloz la cel mai mic pret din Bucuresti si Ilfov

Ziare.

com

Resturile rezultate din activitatea de constructii si reparatii nu doar ca ingreuneaza procesul de finalizare al oricarui proiect, dar reprezinta si un risc pentru securitatea muncii. Pe timpul desfasurarii lucrarilor pot aparea accidente grave daca molozul, precum si resturile mai mari de caramizi clasice sau de BCA, bucatile de tocarie putrezita, partile structurilor metalice deteriorate, nu sunt inlaturate la timp de pe santier.Cand este vorba doar de o simpla modernizare a unei constructii, iar resturile de constructii rezultate sunt putine, ele se pot indeparta si la finalul lucrarii.Insa, daca se construieste o cladire cu destinatie de locuit, o extindere la un imobil existent sau se face o renovare radicala, eliminarea deseurilor trebuie sa se realizeze la sfarsitul fiecarei zile de lucru, conform regulilor de protectie a muncii, care trebuie respectate cu strictete chiar daca ne referim la o lucrare executata in regie proprie, nu la un santier al unui agent economic care are exact acest obiect de activitate: construirea de imobile, extinderea si reabilitarea celor deja edificate.Prin inlaturarea deseurilor din constructii cu ajutorul unei firme specializate ce ofera servicii de transport moloz, precum si a altor resturi existente pe santier, beneficiarii lucrarilor respective:- scapa de amenzile si sanctiunile pe care le-ar putea primi din partea organismelor de control;- se bucura de o eficienta mai mare in executie la lucrarile de constructii sau reabilitare imobile, activitatea desfasurandu-se in flux continuu, fara intreruperi nejustificate;- contribuie la protejarea mediului inconjurator, deoarece deseurile sunt carate in locuri special amenajate, folosindu-se mijloace de transport speciale.Serviciul de colectare moloz poate include ridicarea molozului direct din locuinta proprietate personala si transportul pana la masina de carat.Avantajul pe care o firma de transport moloz il ofera este faptul ca acest tip de deseuri poate sa fie turnat in saci de rafie ce se umplu pana la jumatate. Avand o greutate de pana la 40 de kg, sacul plin 50% sa poata sa fie relativ usor transportat din apartamentul sau spatiul unde se construieste ori se executa modernizarea respectiva si unde nu se poate intra direct cu masina pentru o ridicare de tip vrac.In afara de moloz la sac sau moloz vrac (daca locatia permite o asemenea depozitare/incarcare) o asemenea firma transporta si alte feluri de deseuri ramase in urma constructiilor: usile si geamurile vechi, inclusiv mobila veche pe care nu mai doriti sa o pastrati.O firma de transport moloz buna care are cel mai mic pret din Bucuresti si Ilfov pentru acest serviciu poate fi contactata la telefon 0757 112 526. Primiti acolo toate informatiile necesare, inclusiv se poate programa o masina de carat deseurile rezultate din constructii.Pe site-ul carmoloz.ro exista o pagina unde se afla un formular special ce se poate completa online pentru rezervarea unui mijloc de transport auto (daca nu se face o comanda telefonica).Completand datele de contact si adresa completa de unde urmeaza a se ridica deseurile respective, data la care clientul doreste ca sa se faca acest lucru, plus alte cateva detalii despre comanda (de exemplu: greutatea de moloz de care beneficiarul vrea sa se debaraseze) lucrurile vor decurge foarte simplu.Si nu trebuie uitat ca in acest fel se poate scapa nu doar de resturile rezultate in urma proiectului de constructii (moloz vrac, moloz la sac, tocarie veche), dar si de diverse obiectele sanitare, aparate electrocasnice vechi, piesele de mobilier degradat, precum si alte resturi casnice de care vreti sa scapati definitiv si chiar reusiti cu un efort minim din partea dumneavoastra.Ce poate sa fie mai simplu decat sa completati un formular online, dupa ce in prealabil ati luat legatura telefonic cu reprezentantii unei firme de transport deseuri constructii, companie care se numeste sugestiv chiar... Car Moloz?!?