SRI isi construieste un nou spital in Bucuresti, pe banii Companiei Nationale de Investitii

Luna trecuta CNI a atribuit un contract de proiectare in valoare de aproape 1 milion de lei firmei Concrete & Design Solutions SRL, controlata de catre Alexandru Bogdan Fulga, care are in portofoliu si proiectarea noului sediu al ANAF, scrie Profit.ro De asemenea, terenul pe care va fi construit noul sediu Spitalului Clinic de Urgenta "Profesor Doctor Agrippa Ionescu" a fost acordat de Primaria Capitalei inca din 2015, in urma unei solicitari facute de SRI dupa ce sediul din Bucuresti al spitalului sau a fost retrocedat fostilor proprietari, institutia fiind nevoita sa plateasca chirie. Ion Tiriac intentiona sa construiasca doua patinoare pe terenul acordat de primarie pentru relocarea spitalului SRI, insa omul de afaceri a renuntat la proiect.Celalalt sediu al spitalului SRI se afla in Balotesti.