Va plangeti de doi "doctori"? In constructii, 90% din "operatii" se fac cu parcangii

Cezar Petre este inginer, absolvent al Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti. Cu experienta in proiectarea si urmarirea executiei in conditii de calitate a constructiilor, in acest moment este presedintele Colegiului Tehnic al Dirigintilor de Santier.

Ziare.

com

Cu toate acestea, nimeni nu pare a fi mirat sau consternat de faptul ca in constructii, peste 90% dintre "operatii" nu se fac de "doctori", nici macar de "asistente", ci direct de catre muncitori fara minima calificare. Ei sunt la acest moment si proprietari de firme de constructii, sunt si arhitecti, sunt si ingineri proiectanti sau constructori, sunt si maistri....Poate o sa spuneti ca in spitale mor oameni. Asa este, dar si in caz de seism mor oameni pentru ca cineva nu si-a facut treaba. Si la Colectiv au murit oameni.Peste tot in lume firmele de constructii, ca si cele din sistemul medical, se certifica prin existenta unui standard minim de personal calificat. Desi legea din Romania este similara, procesul de certificare se taraganeaza, iar constructiile sunt realizate fara cel putin o persoana care sa fie calificata pe santier. Firmele care fac aceste executii cu greu pot fi numite firme de constructii, caci totul se face dupa ureche.Sigur ca avem si in constructii institutii publice care ar trebui sa se asigure de functionarea sistemului, dar principala lor preocupare la moment este sa elibereze adeverinte de receptie cum ca s-au incasat banii. Suntem intr-o lume a absurdului in care te duci cu copii dupa chitante si dureaza trei luni sa le citeasca si sa iti spuna ca ai platit sau nu.Nu mai stiu nicio institutie care sa mai elibereze astfel de documente. Nu mai discutam de umilinta specialistilor care stau si cate 3-4 ore la coada ca sa depuna documentele legale, asta in conditiile in care lumea s-a mutat total in mediul virtual, iar noi ne plimbam inca cu dosarul cu sina.Dar revenim la contructiile noastre: Romania dispune de specialisti, dar ei nu sunt folositi. Marea majoritatea a absolventilor in domeniul constructiilor nu practica aceasta meserie pentru simplul motiv ca multe firme nu vor sa faca constructii de calitate, ci ieftine. Ori cum aduci un inginer sau un arhitect pe santier trebuie pus fierul care trebuie, betonul care trebuie, oamenii trebuie sa respecte reguli minime de protectie a muncii si de sanatate, iar acestea costa. Asta nu inseamna ca avem case mai ieftine decat in Europa, in nici nu caz.La noi operatiile nu doar ca sunt realizate cu "parcangii", dar "doctorii" fac operatii in garaj fara minime reguli de igiena si folosind "cutitul de bucatarie", "foarfeca din debara" si "bormasina pentru suruburi".Este societatea consternata cand e vorba de doctori, dar cu toate acestea, sunt multe meseriile si serviciile care se fac dupa ureche de catre personal fara minima pregatire. Si la Colectiv tot asa a fost: au venit unii si au amenajat un spatiu fara sa se intrebe o singura data daca ar trebui sa respecte ceva reguli.Asta se numeste "operatie facuta dupa ureche" si care a dus la moartea a zeci de persoane. Ramane sa vedem ce se va intampla dupa urmatorul seism major.