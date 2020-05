Cel mai mare furnizor de grau din lume a interzis exportul de cereale. Pericolele deciziei radicale de la Moscova: Scumpiri, foamete si revolte

Veniturile Rusiei au scazut cu rapiditate

Schimbarile climatice ar putea aduce seceta anul acesta

Foamete din cauza cresterii preturilor la alimente

Sperantele unei recolte bune

Rusia, de cativa ani cel mai mare exportator de grau din lume, a oprit temporar livrarea de cereale pe piata mondiala.Moscova a explicat ca a decis inca de la finele lunii martie sa limiteze vanzarile de grau, secara, orz si porumb catre tari din afara Uniunii Economice Eurasiatice, care include un numar de cinci tari post-sovietice. Din aprilie pana la sfarsitul lui iunie, exporturile acestor bunuri se vor limita la 7 milioane de tone.Aceasta cota s-a epuizat la sfarsitul lunii aprilie. Avand in vedere cresterea preturilor la cereale pe piata mondiala si a unei ruble slabe, companiile agricole rusesti gasesc vanzarile in strainatate deosebit de atractive.Iata motivul pentru care exporturile au fost restrictionate. Prin aceasta masura de precautie, guvernul rus doreste sa protejeze piata interna de cresterea pretului la paine, dar si de eventuale lipsuri.O astfel de implicare a statului pe piata are o buna justificare in plan intern si este explicabila in aceste momente de mare incertitudine, pricinuite de pandemia de coronavirus. In urma cu saptamani, tari asiatice, precum Vietnam si China, au actionat in mod similar, restrictionand exportul de orez.Insa pentru economia ruseasca si bugetul de stat, aceasta sistare a exporturilor inseamna pierderea suplimentara de venituri, care deja scad vertiginos. Or, companiile si consumatorii din Rusia sunt foarte dependenti de importul unei mari varietati de marfuri.In schimb, exporturile rusesti se bazeaza pe doar trei piloni: materii prime, arme si cereale. Pretul petrolului s-a prabusit catastrofal. La fel si pretul gazelor. Tancurile si rachetele noi nu sunt nici ele achizitii interesante in vremuri de pandemie. Iar acum, dupa cum aratam mai sus, Rusia trebuie sa renunte si la veniturile obtinute de pe urma vanzarii graului.Banca Centrala Rusa estimeaza ca veniturile din export ale tarii vor scadea cu 40 de procente, de la 419 miliarde de dolari in 2019 la 250 miliarde in 2020, ramanand sub nivelul anului 2019 chiar si in 2022. O veste si mai rea pentru Rusia ar fi ca pretul petrolului sa ramana sub limita prognozata, Moscova fiind nevoita din acest motiv sa extinda interdictia de export a cerealelor cu multe luni.Acest lucru nu este deloc imposibil, meteorologii avertizand ca 2020 ar putea fi unul dintre cei mai caldurosi ani (poate chiar cel mai calduros) de cand se fac masuratori meteorologice.In tarile care cultiva cereale in cantitati mari, inclusiv Germania, solul este deja prea uscat. Sudul european al Rusiei, granarul tarii, se plange, de asemenea, de precipitatii prea putine.In cazul in care schimbarile climatice ar duce la seceta si recolte slabe de cereale in anul pandemiei de coronavirus, Moscova va trebui sa continue inghetarea exporturilor. Ultima interdictie majora a exportului rusesc de grau a durat zece luni si jumatate: din 15 august 2010 pana la 30 iunie 2011. In cazul in care un scenariu similar se repeta, afectat va fi nu numai bugetul valutar rusesc.O absenta prelungita de pe piata a celui mai mare furnizor de grau ar duce, fara indoiala, la o contractie a ofertei alimentare pe piata mondiala. Mai ales daca si alti producatori vor fi nevoiti sa recurga la o inghetare a exporturilor.Pentru tarile mai bogate, lovite de recesiune in urma coronavirusului, aceasta ar insemna o crestere a costului vietii. Insa pentru tarile sarace si foarte sarace, consecinta ar fi pur si simplu foametea. Acea foame care, dupa cum avertizeaza ONU din ce in ce mai des, ar putea capata "proportii biblice" in conditiile unei pandemii. Iar foamea este intotdeauna un exploziv social.Potrivit vastei majoritati a expertilor, embargoul rusesc de grau din 2010 a fost una dintre picaturile care au umplut cupa crizelor si nemultumirilor in tarile orientale, ceea ce a condus la revoltele si revolutiile numite ulterior "Primavara Araba".Aceste cutremure sociale au avut numeroase consecinte grave. Atat pentru Europa, confruntata cu o criza a refugiatilor fara precedent, dar si pentru Rusia, implicata in doua razboaie - oficial in Siria si neoficial in Libia.Suspendarea deocamdata temporara a exporturilor rusesti de grau, secara, orz si porumb trebuie inteleasa ca un semnal de avertizare. Din nefericire, chiar daca aceasta situatie nu poate fi schimbata, ar trebui cel putin sa fim constienti de posibilele consecinte.Si, desigur, sa speram ca Rusia va avea o recolta bogata anul acesta si ca va reveni, ca furnizor major de cereale, pe piata mondiala. Acesta ar fi cel mai bun scenariu pentru toata lumea.