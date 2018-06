Pepenii de Dabuleni ar putea ajunge in supermarketurile din Suedia

Ziare.

Purtatorul de cuvant al Primariei Dabuleni, Claudia Ghita, a declarat ca viitorul cumparator pune niste conditii pentru a incheia un contract, fiind cautat un anumit soi de pepene."Sezonul lubenitei de Dabuleni este deschis. Avem o cooperativa care, cu siguranta, o sa ii ajute pe fermieri sa isi vanda mult mai bine marfa. Produsele noastre merg la nivel national si, sa speram cu putin noroc, daca producatorii vor indeplini toate conditiile, sa mearga si in afara tarii.Cooperativa a primit o oferta din Suedia, iar noi am purtat discutii cu fermierii si ne-au comunicat ca le-a fost ceruta o anumita cantitate, pepenele sa aiba intre patru si sase kilograme si am inteles ca vor un anumit soi de lubenita pentru piata din Suedia. Acolo marfa va merge in supermarket", a afirmat Claudia Ghita.Si in acest an cei mai multi dintre producatorii de lubenite din Dabuleni vor lua drumul Capitalei. Desi distanta este mult mai mare, iar transportul presupune cheltuieli suplimentare, tot mai convenabila este aceasta varianta.Reprezentantii Directiei pentru Agricultura Dolj vin in ajutorul cultivatorilor de pepeni din intreg judetul.Directorul institutiei, Adrian Popa, a declarat ca producatorii din Dabuleni vor avea spatii special amenajate in piete."Ca in fiecare an, producatorii de lubenita din judet vor avea locuri clar delimitate in piete. Mai mult, voi discuta cu cei de la Piete Craiova despre posibilitatea de a face doua piete din municipiu strict pentru producatori.De luni incolo ne vom intalni si cu cei care cultiva pepeni pentru a discuta despre facilitarea accesului acestor oameni in supermarket-uri. La Dabuleni avem o cooperativa, 'Patria lubenitelor Dabuleni', si va fi mai usor, speram noi sa luam decizii si sa purtam negocieri. Ne vom intalni cu producatorii din zona si vom discuta toate aspectele", a spus Popa.In ceea ce priveste preturile practicate, in piata, un kilogram de lubenita se vinde cu 2 lei, 4 lei costa pepenele galben, iar cei care vor sa cumpere "cu ridicata" trebuie sa stie ca un kilogram dpoate fi cumparat cu 50 sau 60 de bani.In perioada 22-24 iunie, la Dabuleni va avea loc "Festivalul Lubenitei", eveniment din cadrul caruia nu vor lipsi activitatile cultural artistice.