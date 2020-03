Politia de Frontiera a interceptat zeci de mii de masti si costume de protectie cu destinatia Italia

LIVE

Asta in contextul in care autoritatile au interzis exportul de materiale sanitare catre alte tari, pentru ca tara noastra sa nu aiba lipsuri in lupta cu pandemia de coronavirus."(...) in urma sesizarii politistilor de frontiera din aeroportul Cluj-Napoca, in baza Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 7 din 11.03.2020,", a anuntat, miercuri dimineata, Grupul de Comunicare Strategica (GCS), intr-un comunicat remisSursa citata mai transmite ca Inspectoratul de Jandarmi Judetean Arges a intocmit actele de sesizare a organelor de cercetare penala pe numele a trei barbati, intrucat acestia nu au respectat masurile de carantina.Pana in prezent, au fost deschise 41 de dosare penale, sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, mai arata GCS.Amintim ca autoritatile au decis, printr-un ordin al ministrului Sanatatii, suspendarea temporara a exportului unor medicamente, echipamente, dispozitive si consumabile.Astfel, ordinul prevede interdictia privind scoaterea din tara a unor echipamente, medicamente si materiale pentru o perioada de sase luni.A.D.