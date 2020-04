Toneli a oprit exporturile de oua si anunta masuri speciale de protectie

Ziare.

"Realizam ca avem privilegiu sa sustinem piata romaneasca cu unul dintre produsele vitale consumului, avand in vedere ca suntem producatori de oua, aliment ce imbina calitatile nutritive cu un grad de securitate alimentara apreciat in mod cu totul deosebit intr-o perioada plina de incertitudini de ordin sanitar", anunta compania.Toneli a decis sistarea exporturilor si redirectionarea volumelor catre piata locala.Au fost luate masuri pentru securizarea stocurilor de materii prime si ambalaje pentru o perioada de minim 3 luni.Toneli isi pastreaza personalul angajat in activitate si nu a apelat pana la acest moment la reduceri de personal, de program de lucru sau de salarii.Toneli a decis infiintarea unei Celule de Criza a carei rol este de a coordona eficient pe toata perioada starii de urgenta, toate procesele implicite si a se asigura ca toti angajatii cunosc si respecta masurile dispuse de autoritatile statului, precum si deciziile interne ale companiei.Celula de Criza are un purtator de cuvant ce poate fi contactat pe adresa de e-mail celulacriza@toneli.ro, desemnat pentru a raspunde documentat tuturor intrebarilor venite atat din interiorul companiei, cat si din partea colaboratorilor, consumatorilor, mass-media.Tot lantul de productie si distributie este dotat corespunzator pentru a securiza calitatea produselor livrate in comert.Compania lucreaza la capacitate maxima pentru a raspunde pozitiv solicitarilor comerciantilor si isi propune livrarea integrala a tuturor comenzilor.