Cea mai cunoscuta fabrica de confectii din Craiova se inchide. Sute de angajati raman fara loc de munca

Anuntul oficial a fost inaintat catre Inspectoratul Teritorial de Munca Dolj chiar in aceasta luna, pe data de 23.Conform Gazeta de Sud , in aceeasi zi au fost anuntati si angajatii ca raman fara loc de munca incepand din 27 ianuarie."Joi ne-au anuntat ca de luni incepe procesul de concediere colectiva. Nu este normal. Nu este etic. Sunt salariati care lucreaza de 30 de ani la Modexim. Ei traiesc adevarate drame in aceste momente. Se trezesc brusc fara un loc de munca, dupa ce s-au dedicat o viata fabricii", a declarat pentru sursa citata Marin Florian, reprezentantul unei federatii sindicale din care face parte Sindicatul Craimodex de la Modexim.Marin Florian a mai spus ca sansele de redresare sunt minime, in conditiile in care datoriile fabricii catre stat, in special pe contributiile pentru salariati, sunt mari.Si directorul Modexim SA, Iuliana Danisor, a declarat pentru GdS ca "s-a ajuns la epuizarea solutiilor de redresare a societatii"."Sunt datorii foarte mari catre stat. Avem o crestere foarte mare a costurilor fata de venituri. In ultima perioada a crescut salariul minim pe economie in mod repetat. Au crescut si costurile cu utilitatile, pe cand veniturile nu au crescut la acelasi nivel", a precizat ea.Fabrica mai are cateva comenzi de finalizat dupa care, pana la sfarsitul lunii februarie, se va inchide.