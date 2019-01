Nestle va inchide fabrica de la Timisoara. Productia se muta in Ungaria

Ziare.

Informatia a fost confirmata oficial de companie."Am initiat procesul de inchidere a fabricii, dar negociem cu sindicatele acum", au declarat, pentru ZF, oficialii Nestle.Brandurile produse la Timisoara nu vor disparea de pe piata,Grupul elvetian are in total in Romania circa 900 de salariati, din care circa 400 la fabrica din Timisoara.Portofoliul Nestle Romania cuprinde cereale pentru micul dejun si batoane de cereale, bauturi calde, divizia Nestle Professional, dulciuri, inghetata, produse culinare, produse pentru bebelusi si hrana pentru animale. Printre brandurile din portofoliul companiei se numara Joe, Nescafe, Maggi si Purina. Nestle a incheiat recent un acord cu Starbucks Cor p, cel mai mare lant de cafenele din lume, pentru a vinde produsele companiei in intreaga lume.