O arma Beretta de ultima generatie ar putea fi produsa la Plopeni

"Suntem in proportie de 60% de a produce in Romania o arma de ultima generatie, de generatie patru, Beretta. 60% ne-am inteles (cu italienii - n.red.) . Ea se va produce la Plopeni. Am avut negocieri si dansii au ales acest amplasament.Venim in prima faza cu peste 30% componente la ea, pentru ca este foarte clar ca nu putem produce in prima faza tot, dar suntem 60% avansati si eu cred ca pana in vara finalizam contractul. Undeva in toamna vom avea prima asamblare pentru aceasta arma de ultima generatie", a spus Badalau la Antena3.El a subliniat ca este vorba despre o arma cu recul zero si ca au avut loc discutii si cu cei de la Ministerul Apararii, care au testat arma."Este una dintre armele in care reculul este zero. 5,56 calibru NATO, dar este de ultima generatie. Armele s-au perfectionat. An de an a existat extrem de multa cercetare. Si vorbim de un brand mondial, Beretta. Sa nu uitam ca si armata americana, 80%, au divizia Beretta vizavi de dotarea armatei americane.Aici a fost o discutie mult mai ampla cu cei de la Ministerul Apararii, unde dansii au avut-o in testare si unde dansii au ales ceea ce este mai bun pentru armata romana", a afirmat ministrul Economiei.