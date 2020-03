O fabrica de steaguri din Sibiu a inceput sa produca materiale sanitare

LIVE

"Acum am semnat o comanda sa ne faca cateva mii de bucati cum sunt si pe urma le testam. De ieri au facut prima serie", a spus Cornel Benchea pentru Agerpres.Si ministrul Sanatatii, Victor Costache, a confirmat ca fabrica din Cisnadie a inceput, de marti, productia de masti."Astazi s-au produs primele 5.000 de masti in Romania. Colaboram de multi ani cu cei de la Coramed, de langa Sibiu. Am lucrat pentru prima data cu ei in Franta (...). Am dat libertate totala spitalelor sa-si activeze retelele proprii de distributie. Noi le dam fonduri suplimentare", a spus Victor Costache marti seara, la Antena3.Presedintele Consiliului Judetean Sibiu, Daniela Cimpean, si directorul SCJU au precizat, pentru Agerpres, ca fabrica de steaguri de la Marsa a inceput sa produca materiale de protectie pentru personalul medical."Ei pot sa faca pelerine si capisoane. Ei nu pot face masti, nu pentru prima linie, dar pot fi folosite de celalalt personal. Le-am dat si lor sa faca ceva, dar nu pentru ATI, Infectioase, Urgenta. Le vedem dupa ce ne vin", a explicat Cornel Benchea, referindu-se la productia de la Marsa.Potrivit acestuia, in urma cu cativa ani, la Cisnadie s-au mai produs masti de protectie pentru spitale, dar acestea erau mai scumpe decat cele importate din China.