Orban o contrazice pe Dancila, care a sustinut ca PPE impiedica venirea Volkswagen in Romania: Informatia e falsa

"Decizia pe care o ia orice companie este o decizie pe care o ia conducerea companiei respective si care este luata nu din ratiuni politice, ci din ratiuni economice de bussiness, in functie de conditiile care sunt oferite unui investitor intr-o tara sau alta.Nu exista nicio posibilitate de interferenta din partea niciunei formatiuni politice in deciziile economice pe care le iau companiile", a sustinut Ludovic Orban.Chestionat daca are o astfel de informatie, liderul PNL a raspuns: "Nu am astfel de informatie. Daca exista aceasta informatie, ea este falsa. Stiu foarte bine cum functioneaza marile companii la nivel european, cu atat mai mult in Germania. Nu exista nicio ratiune politica (sic!) care sa stea la baza unei astfel de decizii".Ludovic Orban a adaugat ca, pentru a atrage investitori, Guvernul trebuie sa creeze un mediu de afaceri prietenos, stabil si predictibil."Guvernul Romaniei trebuie sa creeze un mediu de afaceri prietenos, un mediu de afaceri in care sa existe predictibilitate, stabilitate, in care sa existe o consultare a tuturor investitorilor, pentru a mari sansele de a atrage investitii. O sa va dau un singur exemplu. Va urma Brexit.Este clar ca vor fi relocari ale unor capacitati de productie, iar Romania trebuie sa fie pregatita pentru a putea deveni o gazda pentru astfel de investitii care sa se realizeze in Romania. Se stie foarte clar ca investitorii au nevoie de un cadru fiscal si legislativ stabil, au nevoie de o administratie si in general un guvern cu care sa poata fi in parteneriat. Guvernul nostru e capabil sa reprezinte o garantie suficient de importanta pentru orice investitor serios", a conchis Orban.Reactia presedintelui liberalilor vine dupa ce Viorica Dancila a declarat, luni, ca europarlamentarii PNL nu sustin infiintarea unui sediu Volkswagen in Romania si ca liderul grupului PPE Manfred Weber a trimis o scrisoare in care arata sustinerea unei fabrici in Bulgaria. Premierul demisionar a anuntat ca va vorbi cu Angela Merkel in acest sens.Manfred Weber a transmis, la inceputul acestei luni, o scrisoare catre reprezentanti din conducerea Comisiei Europene, in care spune ca Volkswagen ar trebui sa se orienteze sa deschida o fabrica in Bulgaria, nu in Turcia.