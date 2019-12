Procter & Gamble deschide o noua fabrica la Urlati, cea mai mare investitie a companiei in Romania

Ziare.

com

"Anul acesta, P&G a facut un alt pas semnificativ pe piata din Romania. Recent, am anuntat o investitie importanta - dezvoltarea unei noi fabrici la Urlati, in care P&G va produce capsule de detergent lichid (PODS), una dintre cele mai mari inovatii ale P&G din categoria ingrijirea tesaturilor.Profilul atractiv al Romaniei, succesul companiei pe piata si, mai ales, calitatea inalta a oamenilor care lucreaza aici au facut ca aceasta investitie sa se realizeze", a spus Antoine Brun.Incepand cu 2010, Romania gazduieste la Urlati, Prahova, si una dintre cele mai avansate fabrici Procter & Gamble din punct de vedere tehnologic si al protectiei mediului la nivel global.Aceasta fabrica pentru produse pentru ingrijirea parului deserveste peste un miliard de consumatori din mai mult de 40 de piete din Europa, Turcia, Israel, Asia Centrala si Regiunea Caucaz. Mai mult, este recunoscuta pentru faptul ca si-a redus semnificativ amprenta asupra mediului, avand zero deseuri rezultate din operatiuni in depozitele de deseuri, maximizand eficienta energetica si reducand consumul de apa.De asemenea, prin operatiunile fabricii este sustinuta si o retea larga de furnizori locali din regiune. De exemplu, ambalajele provin 100% din Romania. Investitia Procter & Gamble din Urlati a atras si alti investitori in oras si in apropiere (Ploiesti), multiplicand astfel impactul pozitiv asupra comunitatii locale.Antoine Brun a explicat, in cadrul unei conferinte de presa, ca noua fabrica va produce pentru regiune, dar daca se tine cont de populatia Romaniei, o mare parte din productia fabricii va fi exportata.Noua fabrica va crea 120 de locuri de munca in mod direct, plus alte locuri de munca pentru furnizori si contractori.El e spus ca aceasta fabrica este, dar nu a dorit sa ofere detalii.Procter & Gamble a primit ajutor de stat pentru noua fabrica de la Urlati.Compania a intrat pe piata din Romania in 1994, cand a fost deschis primul birou la Bucuresti. La ora actuala, echipa P&G numara peste 750 de angajati in Romania, in sediul central din Bucuresti, la fabrica de ultima generatie din Urlati, judetul Prahova, dar si in cadrul centrului de servicii, care ofera suport pentru 66 de organizatii P&G, in 15 limbi diferite.