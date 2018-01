Sute de romani vor fi angajati pentru a face transportoare blindate pentru armata

Ziare.

Compania mixta romano-germana Romanian Military Vehicle Systems (RMVS) a primit aprobarea de la Consiliul Concurentei chiar la finalul anului trecut si a fost inscrisa in Registrul Comertului."Este prima companie mixta din industria romaneasca a apararii in care statul roman are 50% din actiuni. Fiecare euro investit in fabrica de la Moreni se multiplica pe verticala si pe orizontala de business. Sunt bani care raman in economia romaneasca, la fel drepturile intelectuale ale produsului fiind un produs dezvoltat in Romania", a declarat Karl-Ulrich Zulauf, director general al RMVS.Primul produs construit la Moreni in parteneriat cu Rheinmetall este transportorul blindat pentru trupe (TBT) "8x8 Agilis", bazat pe o solutie de cercetare romano-germana. Proiectul Agilis presupune construirea a circa 400 de transportoare blindate amfibii pentru Ministerul Aparararii Nationale, primul urmand sa iasa pe poarta uzinei in 2020."Noul transportor se bazeaza pe o solutie de cercetare romaneasca si tehnologie moderna germana, care combina avantajele conferite de cei doi actionari: calitatea germana si costurile de productie reduse din facilitatea de la Moreni", a mai spus Zulauf.Si in trecut la Moreni au mai fost produse transportoare blindate care se afla in prezent in dotarea armatei romane. Fondata in 1968, Uzina Automecanica Moreni este singura fabrica din Romania care produce transportoare blindate pe roti, iar in cei 40 de ani de activitate peste 15.000 de produse (majoritatea pentru export ) au iesit pe poarta fabricii. Din 2001, UAM este filiala a Companiei Nationale Romarm.