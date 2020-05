Tipuri de echipamente de protectie necesare la locul de munca

Ziare.

Diferitele tipuri de echipamente individuale de protectie sunt:● Viziere pentru protectia fetei● Manusi● Ochelari● Imbracaminte● Casti● Masti● Incaltaminte● Echipament pentru lucru la inaltimeDesi toate echipamentele de protectie ar trebui sa fie selectate in functie de pericolele implicate, mai jos poti vedea o lista cu articolele utilizate cel mai frecvent in industriile cu risc de accidentare:Castile de protectie elimina riscul accidentarii capului in cazul in care lucrezi in domenii unde este posibil sa cada obiecte tari si grele. Scuturile pentru fata si alte echipamente de siguranta pentru cap ofera o bariera suplimentara de protectie. Echipamentele de protectie completa pentru fata sunt disponibile pentru cei expusi la niveluri nocive de substante chimice sau praf in aer.Ochelarii de protectie ajuta la protejarea ochilor de obiecte care sar, substante chimice, vapori si alte elemente care pot leza globul ocular. In domenii precum constructii, minerit, sudura, instalatii sanitare si alte industrii care pot afecta vederea daca ochii sunt expusi in mod indelungat la substante daunatoare, este foarte important si chiar obligatoriu sa se poarte ochelari de protectie.Manusile de protectie nu trebuie sa lipseasca atunci cand lucrezi cu obiecte ascutite, substante chimice, materiale aspre sau sensibile si temperaturi extreme. Manusile trebuie sa se potriveasca bine, sa fie compatibile chimic cu materialele care trebuie manipulate si sa fie potrivite pentru sarcina muncitorului. De exemplu, manusile de neopren izolate termic ofera o rezistenta chimica buna.Castile si antifoanele interne pentru reducerea zgomotului sunt utile in domeniile constructiilor si transportului. Antifoanele asigura o distributie egala a presiunii si o atenuare a zgomotului de inalta frecventa. Unele sunt concepute pentru a fi utilizate in zone cu volum mare, cum ar fi instalatii industriale grele, medii cu motoare cu jet si multe alte domenii in care zgomotul puternic poate afecta auzul.Incaltamintea de protectie este necesara pentru a evita accidentarea la nivelul picioarelor. Incaltamintea de protectie poate insemna pantofi, bocanci sau cizme, in functie de domeniul in care lucrezi si de pericolul la care esti expus. Incaltamintea de protectie trebuie sa fie prevazuta cu talpa care absoarbe socul, cu varf intarit daca este cazul si sa ofere suport si confort picioarelor pe tot parcursul zilei de munca.Atunci cand porti echipament individual de protectie, asigura-te ca ai fost instruit in utilizarea si potrivirea corespunzatoare a acestor articole. Echipamentul incadrat incorect nu te va proteja eficient impotriva riscurilor de la locul de munca. Poti vedea aici mai multe detalii despre echipamentul individual de protectie si clasificarea acestuia.