Lider USR: Fabrica inchisa Sanevit din Arad sa reinceapa productia de materiale medicale

"Am trimis acum o scrisoare catre ministrul Economiei, Virgil-Daniel Popescu, si catre ministrul Sanatatii, Victor-Sebastian Costache, prin care i-am rugat ca Statul Roman sa-si asume in aceste momente posibilitatea ca fabrica SC Sanevit 2003 SA Arad sa reinceapa productia de seringi si ace medicale de unica folosinta sau, in masura in care se poate adapta, pentru confectionarea altor materiale si produse medico-sanitare.Precizez ca proprietarul acestei unitati de productie este reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. Mai mult, din informatiile pe care le detin, statul este unic actionar si detine 100% din capitalul social al SC Sanevit 2003 SA Arad", arata Botos, intr-un comunicat de presa remis joi.Liderul USR Arad cere o evaluare a situatiei in care se gasesc spatiile de productie si depozitare, pentru a se stabili daca ele pot contribui la efortul de asigurare a produselor necesare in combaterea crizei."In functie de beneficiile aduse si de costul repunerii in stare de functionare, sa speram ca Sanevit va putea sa redevina furnizor de echipamente medicale. Momentele de criza cer masuri exceptionale, iar acum ar fi un bun prilej pentru a reincepe aceasta productie in Arad", a adaugat europarlamentarul.