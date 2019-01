5 greseli de incepator care iti pot falimenta businessul

Nu iti verifici clientii

Nu esti atent la schimbarile din piata

Angajezi oameni talentati, dar cu atitudinea gresita

Iti acorzi un salariu consistent

Neglijezi importanta promovarii

Adeseori, ceea ce face diferenta intre esec si succes este tocmai abilitatea antreprenorului de a se feri de pericole, de a anticipa corect schimbarile din piata, precum si de a-si angaja oameni competenti, care sa contribuie la inflorirea afacerii.Pe de alta parte, este important ca un antreprenor sa invete constant din experientele negative ale altora, astfel incat sa evite unele greseli care l-ar putea aduce la faliment. Inc.com a realizat o lista a greselilor flagrante pe care oamenii de afaceri ar trebui sa stie cum sa le evite:O companie aflata la inceput de drum se va bucura de fiecare data cand reuseste sa atraga un nou client, fara sa se gandeasca la riscuri. Semnarea unui contract presupune asumarea unor responsabilitati si obligatii de fiecare parte, insa nu rare sunt cazurile in care una dintre parti nu isi respecta angajamentele.Pentru un antreprenor, unul dintre cele mai mari pericole este sa ramana fara lichiditati pentru ca mai multi clienti nu isi platesc onorariile la timp. Partea buna este ca orice afacere se poate feri de asemenea situatii verificand aceasta lista de firme rau platnice Cu un simplu click, oricine poate afla care sunt clientii de care trebuie sa se fereasca si sa evite astfel orice riscuri.O greseala pe care o fac adeseori antreprenorii care pana nu demult au fost angajati este aceea de a nu fi la curent cu schimbarile care apar in piata, in domeniul in care ei activeaza, precum si in economie, atat la nivel local, cat si global. Toate aceste schimbari au capacitatea de a-ti influenta businessul si este intotdeauna bine sa fii pregatit pentru ele.De exemplu, antreprenorii care pot anticipa din timp o criza economica sau o masura fiscala care le va da peste cap businessul vor putea lua masuri inainte sa fie prea tarziu. O afacere poate supravietui cat timp asemenea schimbari nu vin pe neasteptate si nu lovesc prea tare in profitul sau cifra ta de afaceri.Elon Musk, CEO-ul Tesla si SpaceX, a recunoscut intr-un interviu ca o mare greseala a fost aceea ca a angajat oameni doar pe criteriul talentului si priceperii lor, fara sa ia in calcul prea mult si personalitatea sau atitudinea acestora.De atunci, el a instituit o politica aparte in companiile sale, prin care oamenii nepoliticosi, cu o atitudine toxica, nu mai sunt tolerati. Aceeasi politica o aplica si alte companii, precum Netflix sau Huffington Post.Un angajat talentat, insa care transforma mediul de lucru intr-unul tensionat si neplacut pentru restul oamenilor, devine inutil in compania ta. Nu numai ca din cauza lui pot pleca alti angajati valorosi, dar o astfel de atitudine te poate costa si la nivel de business sau credibilitate in fata partenerilor de afaceri.Tentatia de a se recompensa cu un salariu de invidiat, odata ce si-a deschis propria afacere, poate fi destul de mare pentru orice antreprenor. Insa acest lucru ascunde o capcana periculoasa pentru businessuri, mai ales in primii ani de functionare.In aceasta perioada, orice profit pe care il obtii ar trebui reinvesti in afacerea ta, pentru a acoperi lipsurile cu care inevitabil ai pornit la drum, pentru a eficientiza si automatiza procesele, astfel incat sa iti cresti productivitatea, dar si pentru a imbunatati calitatea produselor sau serviciilor oferite.De aceea, este indicat sa iti acorzi un salariu din care sa poti trai decent, insa fara sa faci excese, si sa iti redirectionezi restul de bani spre a atrage angajati talentati sau spre reinvestitii in afacerea pe care o conduci.Un antreprenor care crede ca marketingul si echipa de vanzari sunt optionale pentru succesul sau va avea surpriza neplacuta de a descoperi ca nu este suficient sa ai un produs de calitate pentru a-i convinge pe oameni sa iti devina clienti fideli sau macar sa iti testeze produsul.Atunci cand vine vorba de cumparaturi, clientii prefera produsele sau serviciile pe care deja le cunosc, care le-au fost recomandate sau care le sunt macar familiare. De aceea, nu ar trebui sa pornesti la drum fara un plan concret de comunicare si promovare a produselor sau serviciilor pe care le oferi.In timp, vei vedea ca toate aceste eforturi vor da roade si ca businessul tau se va bucura de o reputatie mai buna in randul potentialilor clienti.