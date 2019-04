5 lucruri de luat in seama in momentul in care alegi o firma de contabilitate

Ziare.

com

Un sistem bine pus la punct de urmarire a situatiei financiare a afacerii tale, iti permite luarea de decizii inteligente, bine informate si profitabile.Un contabil bun si organizat te ajuta sa poti analiza cu usurinta datale financiare ale afacerii tale si sa urmezi directii strategice potrivite pentru mediul economic existent.In plus, o firma de contabilitate iti ofera informatii valoroase cu privire la tendinte si trenduri, care urmate pot reprezenta oportunitati sigure de crestere si dezvoltare.Alegerea unei firme de contabilitate este extrem de grea si ar trebuie sa aiba in vedere mai multe aspecte.Daca esti in cautare de servicii contabilitate Bucuresti care sa-ti ajute afacerea sa creasca, trebuie mai intai sa treci printr-o serie de cerinte care trebuie indeplinite in detaliu.In urmatoarele randuri sunt prezentati principalii factori de luat in considerare atunci cand cauti sa angajezi un contabil sau o firma de contabilitate care sa tina evidenta situatiei financiare a afacerii tale si sa se potriveasca culturii tale organizatonale.Cine se va ocupa de contabilitatea firmei tale?In general, fie ca vorbim de contabilitate indoor, intr-un deparatament sau de o firma de contabilitate, de gestionarea financiara a afacerii tale se va ocupa, in principal, cel putin un contabil.Este important sa fie clarificat de la inceput cine anume se va ocupa de contabilitatea afacerii tale, astfel vei stii cu cine trebuie sa comunici. Iar in acest moment vei putea pune in balanta anii de experienta pe care acest expert contabil ii are, clientii pentru care a mai lucrat.De la inceput trebuie, de asemenea, clarificata disponibilitatea acestuia pentru intalniri, telefoane email-uri. Comunicarea sef-contabil este foarte importanta, asa ca un contabil bun trebuie sa fie dispus sa se intalneasca, sa discute, sa explice si sa ofere asistenta ori de cate ori ai nevoie.Bineinteles, se poate face de la inceput un plan pe care sa-l urmati. Iar daca si tu esti o persoana ocupata, ia in considerare pe cineva care poate fi disponibil pentru tine. Cum functioneaza pentru tine? Comunicare constanta sau intalniri programate? In functie de acest aspect, ia decizia potrivita pentru tine.In functie de ce servicii are nevoie afacerea ta, verifica daca sunt acoperite de firma pe care doresti sa o angajezi. Operatiunile desfasurate de un contabil difera de la organizatie la organizatie. Unele firme de contabilitate pot oferi gestiune financiara, rapoarte, analiza veniturilor si cheltuielilor, planificare, altele pot pot avea servicii in plus.Tot referitor la acest aspect, poti sa iei in considerare si o firma de contabilitate digitala, care iti poate oferi o platforma online in care poti sa te documentezi in timp real de situatia financiara a afacerii tale.Doresti ca firma de contabilitate sa aiba in gestiune si calcularea salariilor angajatilor tai sau doar sa se ocupe de documentele necesare? Ce tipuri de rapoarte trebuie intocmite pentru afacerea ta?Costul este un aspect important in alegerea unei firme pentru afacerea ta. Pretul pentru angajarea unui contabil trebuie sa se potriveasca cu bugetul afacerii tale. In cazul asta, trebuie calculata suma pe care businessul tau este capabila sa o acorde pentru astfel de servicii.Este bine ca acest aspect sa fie clarificat de la inceput. Unele firme de contabilitate au preturi mai accesibile, dar nu ofera toate serviciile de care ai nevoie, altele presteaza serviciile dorite, dar sunt mai scumpe. Cea mai buna solutie este undeva la mijloc.Firma de contabilitate este familiarizata cu indurstria in care activeaza afacerea ta?Un aspect destul de important de luat in considerare este domeniul tau de lucru. Te poti interesa daca firma pe care o ai in vizor a mai lucrat cu companii care activeaza in aceeasi industrie in care si firma ta o face.Daca se intampla acest lucru, este un bonus, pentru ca este deja familiarizata cu acele documente specifice. Daca a mai colaborat cu intreprinderi similare cu cea condusa de tine, atunci are experienta in domeniu, iar randamentul dat de acesta este maxim si eficient.In continuare, principalul pilon de orientare in luarea deciziilor este recomandarea. Se pare ca ai mai multa incredere daca o firma iti este recomandata de o cunostinta, un coleg sau pur si simplu un prieten.Asa ca, recomandarile si recenziile de care se bucura firma de contabilitate sunt o oglinda a performantelor firmei de contabilitate.Te poti interesa cu ce clienti au mai lucrat, iar daca acestia sunt satisfacuti de serviciile primite.In consecinta, atunci cand angajati un contabil asigurati-va ca este de incredere. Un exemplu al bunelor practici din domeniul contabilitatii online este compania Keez.Pentru mai multe informatii acceseaza acest link https://www.keez.ro/