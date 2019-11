80 de motive sa fii #pebune la KFC

Ziare.

In anul 1997, primul restaurant KFC a fost inaugurat in Piata Romana din Bucuresti. Cu o prezenta de peste 20 de ani in Romania, prin investitii constante la nivel de servicii, produse, design si digitalizare, reteaua s-a extins la nivel national, iar in prezent, KFC celebreaza restaurantul cu numarul 80, inaugurat, de curand, in orasul Sibiu.Cu acest prilej, KFC Romania a pregatit o multime de surprize aniversare pentru fanii faimoaselor produse ale Colonelului Sanders, in restaurantele din toata tara.Incepand cu 20 noiembrie, in toata reteaua KFC, fanii brandului se pot bucura de numeroase premii, special pregatite pentru ei:, constand in portii mici de cartofi prajiti, bauturi racoritoare la 0.3L sau sosuri la alegere, care vor fi acordate clientilor, pe baza de tichet razuibil oferit in perioada 20-24 noiembrie, la achizitia unui meniu (mediu/mare) sau bucket. Aceste premii pot fi ridicate fie pe loc, fie la urmatoarea vizita in restaurant (pana la data de 6 decembrie 2019), prezentand cardul castigator. Tichetele se vor acorda impreuna cu fiecare bon fiscal emis, in limita stocului disponibil.pentru clientii care vor achizitiona un meniu (mediu/mare) sau un bucket, in perioada 20-24 noiembrie. Premiile, care constau in: console Sony PlayStation 4, camere GoPro, casti si multe alte gadgets cool, vor fi acordate la finalul campaniei. Fiecare bon inscris in prealabil pe website-ul KFC in sectiunea 80demotive reprezinta o sansa de castig.Mai multe detalii despre campania "80 de motive sa fii #pebune" se gasesc pe website-ul dedicat:Povestea deliciosului pui Kentucky incepe cu mai bine de 100 de ani in urma, in micutul oras Henryville, din statul Indiana, acolo unde s-a nascut Harland David Sanders - cel ce avea sa fie cunoscut de o lume intreaga drept Colonelul Sanders, datorita retetei sale unice de Crispy Strips. Ramas doar in grija mamei inca de la 6 ani, alaturi de fratii sai mai mici, copilul Harland a fost nevoit sa se ocupe de treburile casnice, iar pasiunea pentru gatit s-a nascut, astfel, in mod firesc. 34 de ani mai tarziu, Colonelul incepea sa vanda puiul gatit dupa o reteta secreta in cadrul unui motel din Corbin, Kentucky, pe care tocmai il achizitionase. Reteta, care a stat la baza imperiului sau culinar si ale carei drepturi au fost ulterior vandute unui grup de actionari, a fost perfectionata pe parcursul a 9 ani, pentru ca rezultatul final sa fie alcatuit din 11 ingrediente.Cu timpul, reteaua restaurantelor Kentucky Fried Chicken s-a extins si a cunoscut o ascensiune rapida datorita pasiunii pentru mancare, bunastarii si sprijinului oferit de noii proprietari.Astazi, KFC este unul dintre cele mai iubite branduri la nivel international. Prin standardele inalte, fidel aplicate serviciilor si produselor, brandul si-a propus sa dezvolte constant aprecierea si fidelitatea consumatorilor din Romania. In acest sens, KFC celebreaza un moment important la nivel de business si alege sa sarbatoreasca alaturi de fanii din toata tara, pe care ii invita in oricare din cele 80 de restaurante din Romania, oferindu-le 80 de motive sa fie #pebune.Pentru mai multe detalii despre noutatile pregatite de KFC, accesati pagina de Facebook KFC Romania, pagina de Instagram KFC Romania si site-ul www.kfc.ro