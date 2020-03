Beneficiarii de Start-up nation pot suspenda contractele de munca ale angajatilor pe perioada starii de urgenta

Programul pentru stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii "Start-up Nation - Romania, editiile 2017 si 2018

Programul de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, editiile 2017 si 2018

Programul national multianual de microindustrializare, editiile 2017 si 2018

Se suspenda termenele instituite contractual referitoare la obligatiile de pastrare a locurilor de munca, la cerere;

Administratorul programului nu intreprinde niciun demers pentru recuperarea ajutorului de minimis acordat, pe motivul obligatiei de a pastra locurile de munca, sub rezerva de a monitoriza acest indicator dupa incetarea starii de urgenta;

Contractul/acordul de finantare se poate modifica, in conditiile dispozitiilor cuprinse in acesta si in limitele legii, prin act aditional semnat de ambele parti, cu semnatura electronica;

Aceste dispozitii NU POT conduce la exonerarea de raspundere a beneficiarilor care nu si-au indeplinit obligatiile pana la data decretarii starii de urgenta.

Totodata, acestea pot sa suspende si implementarea proiectelor si a obligatiilor aferente."Ministerul Economiei a adoptat, prin ordin al ministrului publicat in Monitorul Oficial, masuri pe perioada starii de urgenta, in contextul raspandirii virusului SARS Cov-2, care vin in sprijinul IMM-urilor beneficiare ale programelor nationale destinate infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii derulate de MEEMA", se arata intr-un comunicat al Ministerului Economiei, transmis Ziare.com.Este vorba despre:"Lucram in continuare pentru a gasi cele mai eficiente masuri pentru mediul de afaceri romanesc, gandindu-ne permanent si la ce va urma dupa aceasta criza. Este necesara o relaxare fiscala pentru companii in aceasta perioada, de aceea, am propus aceste masuri economice concrete pentru beneficiarii programelor noastre care sunt afectati de criza generata de noul coronavirus. Economia va trebui restartata, resetata si adaptata noilor cerinte. Suntem in dialog permanent cu reprezentanti ai mediului de afaceri pentru a minimiza efectele negative cauzate de criza pandemica", a declarat Virgil Popescu, ministrul Economiei.Asadar, potrivit ordinului, pe toata perioada starii de urgenta:Totodata, cei afectati de masurile instituite de Ordonantele militare pot beneficia, pe perioada starii de urgenta, de prevederile OUG 29/2020 si OUG 30/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, fara a se dispune rezilierea contractului de finantare si recuperarea ajutorului de minimis acordat, pentru aceste motive.Pentru a beneficia de aceste masuri societatile aflate in perioada de implementare/monitorizare a contractelor de finantare trebuie sa parcurga urmatorii pasi:- Sa notifice prin e-mail Agentia pentru IMM, Atragere Investitii, Promovare Export (AIMMAIPE) cu care a incheiat acordul de finantare cu privire la solicitarea de a suspenda clauzele contractuale, pe perioada starii de urgenta.- Sa solicite online pe site-ul www.prevenire.gov.ro , in perioada imediat urmatoare, unul dintre tipurile de Certificat de Situatie de Urgenta -Tip 1 (albastru) sau Tip 2 (galben), emise de catre MEEMA.Certificatul de Situatie de Urgenta nu este necesar pentru solicitarea somajului tehnic la ANOFM!Ministerul Economiei subliniaza ca, in perioada urmatoare, va proteja aplicantii aflati in implementare sau monitorizare, precum si partenerii bancari, prin suspendarea vizitelor de certificare si monitorizare pe perioada starii de urgenta.Totodata, ministerul spune ca va avea in vedere solicitarile beneficiarilor, care se afla in stadiul de implementare, de a prelungi perioada de depunere a dosarelor de decont.