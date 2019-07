Cand compania ta trebuie sa apeleze la o firma de recuperare creante?

Ziare.

Statistici si rapoarte privind platile anuale ale consumatorilor indica un grad ridicat de recuperari creante la nivel national si international.Aceasta realitate confirma imprevizibilitatea evolutiei economice si a rezultatelor estimate in stabilirea unui plan de actiune eficient pentru valorificarea serviciilor furnizate de catre companii si care e influentat, in mod deosebit, de comportamentul consumatorului.Cand valoarea profitului scade in fata valorii cheltuielilor, cand investitiile si serviciile furnizate nu pot fi cuantificate financiar sau cand activitatea companiei se concentreaza pe contactarea consumatorilor care intarzie cu plata facturilor sau nu mai achita produsele si bunurile de care au beneficiat.In momentul in care va confruntati cu situatii similare si ati epuizat toate metodele de contactare, informare si somare la plata, este timpul sa luati legatura cu firma de recuperare creante.Important este ca reprezentantii companiilor sa constientizeze din timp ca intarzierea platilor poate avea repercusiuni costisitoare si de lunga durata pentru afacerea lor.De asemenea, cu cat datoria este mai veche, cu atat gradul de colectare poate fi mai redus iar comportamentul consumatorului trebuie corectat din timp.Potrivit raportului European al Platilor realizat de Intrum Romania, 78% din companiile din Romania considera platile intarziate o reala problema in dezvoltarea afacerii, angajarea de nou personal si venitul companiei.Astfel, firmele de recuperare creante reprezinta mai mult decat o alternativa pentru recuperarea investitiilor "pierdute" iar aceasta realitate trebuie privita cu optimism, pentru viitorul afacerilor noastre si pentru buna colaborare cu consumatorii.Acestea au reusit sa devina sprijinul din umbra pentru numeroase companii aflate la un moment dat in declin economic, insa care, desi au recuperat datoriile respective, parteneriatul a ramas activ.Firme de recuperare creante, precum Intrum Romania, reprezinta solutia atat pentru datoriile vechi, dar si pentru a preveni un comportament distructiv al consumatorului pentru propriile sale finante si pentru creditorul sau. In acest caz ne referim, la servicii de colectare in sistem de mandat si la achizitia de portofolii.Inainte de toate, trebuie sa stim ce criterii utilizam pentru a identifica firma de recuperare creante potrivita pentru compania noastra, iar in acest sens trebuie facute mici cercetari referitoare la experienta in industrie, flexibilitate fata de nevoile consumatorilor sau valorile pe care le promoveaza.Totodata, imaginea publica a companiei este foarte importanta, de aceea firma de recuperare creante la care v-ati hotarat sa apelati, trebuie sa dovedeasca profesionalism prin angajatii sai. De exemplu, recent, o parte dintre angajatii Intrum Romania au fost premianti la Romanian Contact Center Awards.Prin urmare, apelarea la o firma de recuperare creante este una dintre cele mai usoare modalitati de a va concentra pe afacerea dumneavoastra, in timp ce altcineva se ocupa de procesul de colectare a datoriilor.