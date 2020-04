Ce masuri au luat companiile afectate de criza COVID-19? Dar cele care nu sunt afectate deocamdata?

Ce domenii sunt puternic afectate de criza creata de coronavirus?

Ce domenii sunt in crestere sau macar la acelasi nivel ca in ianuarie-februarie?

Care sunt masurile financiare, operationale si fiscale luate de companii in aceasta perioada?

In concluzie

La nivelul sectoarelor de activitate avem sectoare care sunt inchise in proportie de peste 80%, avem sectoare care inca activeaza, dar la capacitate redusa si mai sunt alte sectoare care se reinventeaza ca parte a luptei impotriva coronavirusului.Cele mai afectate companii sunt cele din horeca (hoteluri, restaurante, cafenele), vizate direct de masurile restrictive luate de autoritati (prin ordonantele militare).In categoria societatilor puternic afectate de masurile de distantare sociala sunt si cele de transport persoane (aerian, rutier), operatorii de turism, sectorul imobiliar, fashion, retail (mai putin produsele de stricta necesitate), organizatorii de evenimente, alte servicii pentru populatie.In plus, industria auto si o parte din sectoarele care o deservesc au inregistrat scaderi puternice pe fondul scaderii consumului si inchiderii activitatii de productie din China. In mod similar, sectorul electrocasnicelor inregistreaza scaderi in perioada actuala.La toate aceste companii, se adauga si furnizorii de servicii si de bunuri ai celor de mai sus, care sunt afectati in mod indirect, prin explodarea riscului de piata si de neincasare.La polul opus, in randul societatilor mai putin afectate (cel putin pentru moment) sau care inregistreaza cresteri, se afla:* transportatorii de marfuri alimentare si de echipamente si alte bunuri utilizate in prevenirea si combaterea COVID-19 (pentru rutele de transport de la si catre zonele mai putin afectate de coronavirus)* societatile din productia si distributia de produse farmaceutice (insa nu toate produsele farmaceutice inregistreaza cresteri sau stagnari)* societatile din reciclare, in special acelea care nu importa bunuri din China (insa deja putem vorbi de o relansare a activitatii de productie in China)* societatile de IT, in special cele care dezvolta software sau care ofera echipamente si servicii (insa doar acelea care deservesc domeniile mai putin afectate de masurile restrictive sau de scaderi ale veniturilor)* societatile de retail (in special comercializarea online) pentru bunurile alimentare si cele de stricta necesitate* firmele de curierat.In urma unui sondaj realizat printre clientii si furnizorii firmei Cabot Transer Pricing, am aflat ca cele mai importante masuri luate de societati in aceasta perioada sunt urmatoarele:Desi cele mai multe societati sunt in dificultate ca urmare a crizei generate de pandemia de coronavirus, pe masura ce trec saptamanile, exploreaza variante si cauta solutii care sa le permita sa isi continue activitatea. Cele mai multe vor avea nevoie sa identifice noi canale de distributie a produselor si/sau serviciilor lor - de exemplu in online. Altele vor putea pivota temporar producand materiale necesare in lupta cu COVID-19.In acelasi timp, guvernele trebuie sa vina cu solutii de sprijin catre companiile care aduc bani la bugetul de stat. Fara solutii sustenabile directionate in special catre cei care au nevoie si care contribuie cel mai mult la PIB-ul tarii (fie in valoare absoluta, fie ca pondere), criza economico-financiara care va urma va depasi in intensitate criza curenta de sanatate.