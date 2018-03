Ce spun masinile de serviciu despre compania ta

Apeleaza la un furnizor de servicii de leasing operational

Transmite-le tuturor ca existi pe piata si ca merita sa apeleze la serviciile si produsele tale

Ziare.

com

Cu cat te concentrezi mai mult pe flota auto a companiei tale, cu atat ai sanse mai mari sa iti duci afacerea la un nivel superior, deoarece autoturismele contribuie direct lanotorietatea businessului tau.Daca nu esti multumit de caracteristicile tehnice si estice ale masinilor de serviciu din firma ta, ai la indemana o solutie extrem de avantajoasa din punct de vedere financiar la care poti sa apelezi cu incredere: leasingul operational fara avans Un astfel de serviciu iti permite sa alegi producatorul, marca si modelul masinilor de care ai nevoie, fara sa fie nevoie de o plata in avans, ceea ce inseamna nu iti blochezi fondurile proprii ca sa-ti finantezi noua flota auto.Un contract de leasing operational se incheie pe mai multi ani, iar la finalul sau poti sa renegociezi conditiile financiare si sa-ti reinnoiesti flota de masini, fara costuri suplimentare.De asemenea, un alt avantaj al unui contract de leasing operational este ca nu o sa mai ai grija reviziilor periodice sau a platii asigurarilor auto obligatorii sau facultative.Compania de leasing operational se va asigura, tot timpul, ca masinile ta va fi intr-o stare perfecta de functionare.Daca ai un magazin de piese auto cu care lucrezi in prezent, cum ar fi AutoAtu, si vrei sa colaborezi cu el si dupa ce semnezi acordul cu compania de leasing operational, trece o clauza speciala in contract. Astfel, vei putea sa te bucuri, in continuare, de piese auto de la AutoAtu Calitatile estice si tehnice ale masinilor tale conteaza, dar nu sunt suficiente ca sa-ti duci afacerea la nivelul urmator.Ar trebui ca autoturismele de firma sa fie un mijloc de promovare eficient, iar acest lucru poate fi realizat foarte usor.Tot ce trebuie sa faci este sa-ti cumperi niste autocolante auto de la Headprint si sa le aplici pe fiecare dintre masinile de firma.Ideal ar fi sa gandesti mai multe mesaje diferite, care sa transmita exact esenta business-ului tau.Cand alegi autocolantele, opteaza pentru unele care sa reziste in orice anotimp, indiferent de schimbarile climatice, si la un ciclu de spalari dese.